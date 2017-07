04/07/2017, 18:22

A causa di un problema di carattere tecnico vi comunichiamo che la manifestazione Notti di Cinema a Piazza Vittorio non potrà avere inizio oggi, 4 luglio, come previsto, ma venerdì 7 luglio.Scusandoci per il disagio e per gli inconvenienti creati, vi segnaliamo che il programma non subirà ulteriori variazioni.