CINEMA BOOM - Il cinema italiano anni '50 - '70 al BASE di Milano

Gloria Guida e Lilli Carati in "Avere Vent'anni"



04/07/2017, 16:13

Prosegue fino a settembre Stabilimento Estivo BASE: un ricco programma di serate musicali non-stop, cinema all’aperto, workshop e cibo di strada con un ampio calendario di appuntamenti che animerà l’estate milanese offrendo diversi eventi e attività a chi rimarrà in città anche durante i mesi di luglio e agosto.A partire da giovedì 6 luglio - per ogni giovedì fino al 31 agosto - BASE e LongTake propongono: una rassegna dedicata all'immaginario cinematografico anni '50-'70, una serie di film da godere comodamente seduti nella lounge di BASE.Tema portante della rassegna, l'Italia del boom e dello “sboom” economico, dagli anni '50 fino alle inquietudini anni '70, dal “neorealismo rosa” alla commedia all'italiana, passando per l'erotismo boccaccesco e le atmosfere buie del poliziottesco.L'indagine riguarda una fase storica fondamentale per lo sviluppo della cultura pop di massa in Italia, gli anni della massificazione del loisir e della popolarizzazione dell'abitudine alle “ferie d'estate”, topos cinematografico cui una parte dell'indagine è dedicata.Si parte il 6 luglio con la Milano brumosa vista attraverso il cinico sguardo del grande maestro del cinema di genere italiano Fernando Di Leo:, ovvero violenza, onore e vendetta, metafora calzante dei cosiddetti “anni di piombo”. Indimenticabili la sexy Barbara Bouchet e il protagonista Gastone Moschin. Dal poliziesco alle atmosfere torbide e peccaminose di "" (giovedì 13 Luglio) il passo è breve: un secondo appuntamento assolutamente di culto, con Di Leo di nuovo alla regia e la sensualissima coppia Gloria Guida/Lilli Carati come simbolo delle disillusioni post-sessantottine ("