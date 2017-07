L'ASSASSINIO DI PASOLINI - A Bologna una tavola rotonda

L'Assassinio di Pasolini: documenti, ipotesi e ombre



Quasi quarantadue anni dopo, l'atroce assassinio di Pier Paolo Pasolini continua a rimanere senza soluzione. Alcuni dei promotori della riapertura delle indagini e della nomina di una commissione parlamentare di inchiesta. personalità autorevoli come il senatore Guido Calvi, già avvocato della famiglia Pasolini al processo per il suo omicidio nel 1975-1976, l'avvocato Andrea Speranzoni, Paolo Bolognesi, Presidente dell'Associazione trai familiari delle vittime della strage di Bologna del 1980 e deputato parlamentare, Simona Zecchi, giornalista e autrice del volume Pasolini, massacro di un poeta e Silvio Parrello, amico dello scrittore-regista fin dagli anni '50 - interverranno a Bologna, in una tavola rotonda organizzata dal Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini della Fondazione Cineteca di Bologna, per fare il punto sullo “stato delle cose” dell'inchiesta e per presentare una parte della documentazione inedita riguardante l'assassinio di Pasolini, documentazione che deve concretamente comprovare l'esistenza di un complotto dalle dimensioni inquietanti.La tavola rotonda "" avrà luogo allala Sala Scorsese del Cinema Lumière di Bologna giovedì 6 luglio 2017 alle ore 17:00.- lo ha definitodel Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna.