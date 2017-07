IL GRANDE CINEMA DA RIVEDERE - Dal 17 al 30 luglio al Cinema Quattro Fontane di Roma

Una scena del film "Rosso Istanbul"



04/07/2017

Simone Pinchiorri



Dal 17 al 30 luglio 2017 al Cinema Quattro Fontane di Roma è in programma la rassegna "", con i film più belli della scorsa stagione.Per fare solo alcuni esempi, si va dal cinema dei grandi registi americani, "", di Martin Scorsese, "", di Clint Eastwood e "", di Oliver Stone, passando per il grande cinema d’autore europeo, "", di Cristian Mungiu, "", di Aki Kaurismaki. Ancora ci sono i film dei nuovi registi di culto come "", di Pablo Larraín e "", di Xavier Dolan. E non potevano mancare i film degli Oscar, "", di Barry Jenkins e "", di Kenneth Lonergan. Tra i film italiani, saranno proiettati "" di Gianfranco Cabiddu e "" di Ferzan Ozpetek.