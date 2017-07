CG ENTERTAINMENT - In home video "La Battaglia di Algeri" ed "Antonia"

04/07/2017, 14:43

è orgogliosa di distribuire dal 4 luglio 2017, "", il capolavoro di, scritto con Franco Solinas e musicato da Ennio Morricone, nella versione restaurata in 4K presso il Laboratorio l’Immagine Ritrovata da Fondazione Cineteca di Bologna e Istituto Luce - Cinecittà, in collaborazione con Igor Videocine Produzioni, Casbah Entertainment, Surf Film e CultFilms e proiettato in anteprima all’ultimo Festival di Venezia in occasione del 50° anniversario dalla vittoria del Leone d’oro. Il film è disponibile in versione a doppio Dvd e in Blu Ray Disc. In esclusiva sul sito CG Entertainment è disponibile la Special Edition 2Dvd+ Blu Ray accompagnata anche da un booklet a cura di Lucia Pavan con approfondimenti e materiale fotografico gentilmente concesso dalla famiglia Pontecorvo; questa versione è stata realizzata grazie al servizio di crowdfundig di CG Entertainment START UP!Tra i grandi classici in uscita oggi segnaliamo la “”, 5 cult di uno dei registi giapponesi più originali di sempre, ispiratore di Tarantino e Jarmusch: "" (1963)”, “” (1963), “r” (1963), “(1966), “” (1966). E’ inoltre disponibile in Dvd e in Blu Ray, “”, il cult di Suzuki, presentato in anteprima all’ultima edizione dell’Udine Far East Film Festival, accompagnato negli extra dal trailer cinematografico originale, da un’intervista al regista, un’intervista a Joe Shishido e dalla galleria fotografica dedicata a Joe Shishido. “” è disponibile anche in Edizione Speciale in vendita in esclusiva sul sito CG Entertainment: oltre al Dvd e al Blu Ray, il cofanetto contiene il libro di Tom Vick “” (Time and Place are Nonsense, The Films of Seijun Suzuki, Smithsonian Institution, 2015), tradotto ed editato per questa occasione dalla stessa CG. Questa versione è stata realizzata grazie a START UP!E’ disponibile da oggi “” di. Unico film italiano in concorso alla 50esima edizione del Festival di Karlovy Vary, “” traccia un ritratto intimo della poetessa Antonia Pozzi lungo dieci anni della sua vita: l’amore impossibile per il suo ex professore di liceo, la vita in città e la passione per la montagna, gli amici e l’amore per la scrittura. Fino a quando, in bilico su quel sottile filo fra arte e vita, decise di attraversarlo. Eugenio Montale, scrisse di lei: “.”