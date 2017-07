CINÉ 2017 - Il programma di mercoledì 5 luglio

05/07/2017, 08:22

Dopo una straordinaria serata inaugurale, che ha visto sul palco di Ciné il parterre di ospiti premiati con i, la manifestazione estiva dell'industria cinematografica in programma a Riccione, entra nel vivo degli appuntamenti con tanti altri ospiti del grande schermo.Si prosegue nel segno della commedia con, ospite della convention Universal Pictures e Filmauro nel corso della quale presenterà il prossimo film di Natale targato Filmauro (ore 9.30 – Sala Concordia). Saranno a Riccione anche Vinicio Marchioni e Anna Foglietta con Matteo Botrugno e Daniele Coluccini per presentare, opera seconda dei due registi tratta dal romanzo di Walter Siti. Un film corale ambientato a Roma che vede nel cast anche Vincenzo Salemme, Maurizio Tesei e Daniele Parisi, che uscirà in sala per Notorious Pictures (ore 11.45 – Sala Concordia). Altri ospiti della giornata per Warner Bros. saranno il regista Alessio Maria Federici con Ambra Angiolini e Pietro Sermonti, protagonisti del film, tratto dall’omonimo romanzo di Diego De Silva, in uscita in autunno, e Fausto Brizzi, che parlerà in anteprima del nuovo film, sequel della commedia campione di incassi dello scorso Natale.Tra le grandi anteprime della giornata,il nuovo action movie diretto da Edgar Wright in sala dal 7 settembre per Warner Bros. (proiezione riservata agli accreditati). Tante anche le anteprime per pubblico tra cui(ore 21.30 – Palazzo dei Congressi), sorprendente opera prima della regista franco-iraniana Sou Abadi (in sala da dicembre per I Wonder Pictures) e la proiezione speciale targata The Walt Disney Company Italia del documentariodiretto da Marco Spagnoli, un viaggio del nostro paese sulla cultura e la passione automobilistica attraverso i racconti di testimoni d’eccezione. Imperdibile anche la proiezione della copia restaurata di Blow up, capolavoro di Michelangelo Antonioni sugli schermi di Riccione grazie alla Cineteca di Bologna (ore 22.30 – Giometti Cinepalace).L’intrattenimento per i più piccoli continua con i laboratori di CinéCamp e la proiezione di Alla ricerca di Dory (ore 17.30 – Giometti Cinepalace).