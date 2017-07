EUGANEA FILM FESTIVAL XVI - Il Premio "Crédit Agricole Friuladria - Parco Colli Euganei" a Elisa Amoruso per "Strane Straniere"

Una scena di "Strane Straniere"



04/07/2017, 14:15

Mercoledì 5 luglio Euganea Film Festival farà tappa nella splendida cornice del Castello del Catajo di Battaglia Terme ospiterà, a partire dalle ore 21.30, la consegna del Premio Crédit Agricole Friuladria – Parco Colli Euganei a "" diIl Premio, che verrà consegnato alla regista ospite speciale della serata, è il riconoscimento per un film che mette in scena con tatto e orgoglio delle piccole grandi storie di riscatto sociale.”, che verrà proiettato al termine della cerimonia di premiazione, è un documentario che indaga cinque storie di donne giunte nel nostro paese con il desiderio di costruire un progetto di lavoro e di vita. Ana, Ljuba, Radi, Sihem e Sonia. Cinque donne arrivano in Italia da paesi diversi. Molti sono i motivi che le spingono a lasciare le loro radici: l’amore, il lavoro, la curiosità o forse il destino. Eppure ognuna di loro riesce a dar vita a un’attività propria, reinventandosi e integrandosi con successo nella nuova realtà. Distanti per esperienza e provenienza, l’essere straniere le accomuna. Tra lavoro, famiglia e relazioni, le loro storie s’intrecciano per raccontare cosa significhi costruire un’identità in un altro paese." - racconta la regista – "".Durante la serata, possibilità di degustazione di ottimi vini dei Colli Euganei a cura dell’Azienda Agricola Ca’ Lustra di Cinto Euganeo.