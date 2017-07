CINEMA INTORNO AL VESUVIO XXIV - L'8 luglio ospite Toni Servillo

Toni Servillo nel film "Lasciati Andare"



04/07/2017, 11:50

Dopo l’inaugurazione in grande stile con oltre 2500 persone, registrate nel fine settimana scorso, continua il suo fitto programma “”, unica arena estiva in città, la lunga rassegna di cinema sotto le stelle di Arci Movie a san Giorgio a Cremano.E sabato 8 luglio, mantiene la promessa. Il celebre attore, tra breve sul set di Paolo Sorrentino per il film su Berlusconi, conferma la sua attenzione ai progetti testimonianza di una idea di resistenza civile attraverso la cultura e di valorizzazione del territorio e sceglie l’arena estiva di Arci Movie per presentare lui stesso, insieme al regista, presentato per la prima ed unica volta a Napoli, il film “” di Francesco Amato che lo vede protagonista nei panni dello psicoanalista Elia Venezia.É la terza volta che Servillo accetta l’invito di Arci Movie. La prima nel 2007 con il film "" di Molaioli e la seconda nel 2011 con "" di Incerti. É un’amicizia consolidata che affonda nella stima per il progetto di una cultura vicina alle persone, aspetto molto importante nella vita di un artista coerente e sensibile." - dice- "".La serata sarà presentata dache per questa nuova sfida dell’arena a San Giorgio è tornata a curare le serate con gli ospiti di Arci movie. “”.