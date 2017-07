ISOLA DEL CINEMA - La Basilicata presente con Loretta Goggi e il cast di "Sorelle"

Loretta Goggi nella fiction "Sorelle"



04/07/2017, 11:06

6 luglio 2017, "": primo appuntamento all’Arena Groupama con la Lucana Film Commission e la Regione Basilicata che, come ogni anno, si ritrovano sua raccontare le loro migliori produzioni. In programma "", la fiction andata in onda su Rai 1 (volutamente un giovedì: per proseguire la fortunata tradizione della messa in onda) e interamente girata a Matera. Il programma prevede alle 20,30 un cocktail lucano e alle 21,30 l’incontro con i protagonisti di Sorelle. A seguire la proiezione del docufilm "" di Simone Aleandri. Ricchissimo il parterre degli ospiti: a cominciare da, che nella fiction veste i panni di Antonia. Alla regista, che racconterà i retroscena del suo lavoro insieme ad, autore e sceneggiatore. Sarà presente una ricca rappresentanza del cast: Alessio Vassallo, Aurora Giovinazzo, Irene Ferri, Elisabetta Pellini e Nando Irene. Fra gli ospiti anche: Massimo Del Frate, direttore Fiction di Endemol, e Filippo Rizzello, produttore RaiFiction. Per raccontare i retroscena di questa fortunata operazione anche Ralph Palka che della fiction ha girato il backstage.Matera: una città antichissima, ma più viva che mai, che il cinema italiano e mondiale sceglie con sempre maggiore frequenza per ambientarvi le sue produzioni (solo nell’ultimo anno: Ben Hur, Wonder woman, Mary Magdalene). Con Sorelle la citta dei Sassi, patrimonio UNESCO e futura capitale Europea della Cultura nel 2019, è entrata nelle case di milioni di italiani ogni giovedì per sei serate che hanno registrato ascolti altissimi.Come ha voluto sottolineare, Direttore della Lucana Film Commission, "".