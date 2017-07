13 ANNI DI RAI - LA TV DI ETTORE BERNABEI - Su Rai Premium rivive lo sceneggiato della TV di Stato

Ettore Bernabei



Rai Premium, il 5 luglio 2017 in seconda serata, alle 23.25 ci riporta al trionfo dello sceneggiato Rai oltre i confini nazionali, infatti la grandenegli anni 70 apre le porte alle coproduzioni internazionali e diviene leader nell'esportare fiction in tutti i paesi europei. "", "" sono capolavori venduti in tutto il mondo, fino ad arrivare negli anni 80 al "". Sicuramente l'opera di maggior successo rimane il "" con la regia di, che approda negli Stati Uniti ed è seguito da 90 milioni di persone. In questa puntata il racconto dei testimonial sulla genesi del "" e' reso ancora più affascinante dalla visione di uno straordinario back stage con l’intervista a. Stessa cosa per la genesi e le riprese del ""., tutti i mercoledì alle ore 23 circa dal 17 maggio al 19 luglio. U programma ideato e diretto da Giovanna Ventura per Rai Premium.