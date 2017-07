NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO - Un'estate, tanti film

Notti di Cinema a Piazza Vittorio - A Roma spazio per il cinema itaiano



04/07/2017, 09:16

La Redazione



, direttore dell'estate cinematografica di Piazza Vittorio, espone le caratteristiche di questa stagione:"La programmazione dinon si è mai limitata ed esaurita nella semplice proiezione dei più interessanti film della stagione. Obiettivo della manifestazione, che si svolge in quello che è considerato il quartiere più multietnico della città, è sempre stato quello da un lato di offrire occasioni di socializzazione e incontro ed dall’altro di approfondimento per favorire la crescita della cultura cinematografica e la formazione del pubblico.Così per tradizioneha proposto spesso incontri con i protagonisti del cinema italiano, chiamati ad un confronto con gli spettatori dopo la proiezione del proprio film. La tradizione prosegue anche quest’anno con l’organizzazione di due distinte rassegne tematiche “Itinerari romani” e “L’insolito nel cinema italiano”, articolate appunto con proiezioni e incontri".È in programma con appuntamento settimanale nella giornata di lunedì e, come si evince facilmente dal titolo, propone una serie di film girati nella capitale. Il cinema italiano è da sempre romanocentrico, non per scelta ideologica, quanto piuttosto per comodità, perché a Roma sono ubicate la stragrande maggioranza delle imprese cinematografiche e la maggior parte degli studi di posa. Del resto in un recente passato in moltissimi film la presenza di Roma risultava piuttosto ininfluente, di fatto uno scenario anonimo e intercambiabile, mentre in altri la capitale era una scenografia di maniera, imperniata sugli scorci più noti e turistici. Da qualche tempo, invece, la presenza di Roma nei film italiani ha assunto un significato più preciso: è diventata una scelta motivata.A dimostrarlo sono appunto una serie di titoli apparsi in quest’ultima stagione, che propongono un’immagine della città diversa dal consueto, suggestiva, poco nota, in qualche caso perfino sconosciuta alla maggior parte dei suoi abitanti. Insomma il cinema è diventato anche un mezzo per scoprire la città. Ecco allora, solo per restare alle proposte in cartellone del mese di luglio, la Roma dei vicoli, delle piazze, delle scalinate di Trastevere, proposta da “Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni; la Roma dei palazzoni ornati di giganteschi murales di “Orecchie” di Alessandro Aronadio; la Roma periferica, ma non priva di fascino e di umanità, di “Cuori puri” di Roberto De Paolis e di “Fortunata” di Sergio Castellitto. Delle motivazioni di queste locations, oltre che degli aspetti più genericamente cinematografici, discuteremo con gli autori.TUTTO QUELLO CHE VUOI di F. Bruni Lunedì 10 Luglio Ore 21.00ORECCHIE di A. Aronadio Lunedì 17 Luglio Ore 21.00CUORI PURI di R. De Paolis Lunedì 24 Luglio Ore 21.00FORTUNATA di S. Castellitto Lunedì 31 Luglio Ore 21.00L’INSOLITO NEL CINEMA ITALIANOSecondo Montini, il cinema italiano, non senza ragione, è stato di recente accusato di proporre film troppo simili e ripetitivi per genere, per formule produttive, per insistenza su un ristretto e limitato gruppo di volti. Tutto vero, ma, anche quest’anno, pur in un panorama complessivamente troppo omologato, non sono mancati film curiosi, originali, coraggiosi, innovativi: in una parola insoliti. Film interessanti e spesso, a causa delle storture del mercato, ingiustamente condannati ad una precaria visibilità, che ha impedito a questi titoli di ottenere le attenzioni che avrebbero meritato. Proprio questo è il motivo che ci ha spinto ad organizzare una seconda vetrina, accomunando titoli diversissimi fra loro e tuttavia tutti contrassegnati da elementi di insolito. Nel caso de "" di, fresco vincitore del Globo d’Oro come miglior film dell’anno assegnato dalla stampa straniera, l’insolito è rappresentato dall’armonioso mix di cinema e teatro, di Shakespeare e Eduardo De Filippo, immersi in una location magica: l’isola dell’Asinara.Non meno insolito è "" di, un film con due soli attori, girato praticamente in un’unica location, rispettando l’unità di tempo, luogo, azione. Quasi una sfida pericolosissima, ma il risultato è stato al contempo appassionante e niente affatto claustrofobico.Nel caso di "" di, l’elemento desueto è rappresentato, invece, dalla riscoperta di un genere, il poliziesco, che, nonostante le prestigiose tradizioni, nella nostra cinematografia sembrava definitivamente defunto e che qui viene resuscitato ed arricchito con elementi psicologici." di, per la capacità di raccontare un tema estremamente drammatico, l’immigrazione, con un tono leggero e divertente, ma niente affatto superficiale. Tra l’altro il film, previsto in uscita in sala alla ripresa della stagione, è un’assoluta anteprima romana.L’ultimo appuntamento di luglio per la rassegna L’insolito nel cinema italiano, in programma anche in questo caso con appuntamento settimanale nella giornata di giovedì, salvo l’eccezione dell’apertura mercoledì 5, è con il documentario e la proiezione di "" diper celebrare quel cinema del reale, che, nel panorama della produzione nazionale delle ultime stagioni, ha offerto alcune delle più belle sorprese in assoluto.LA STOFFA DEI SOGNI di G. Cabiddu Mercoledì 5 Luglio Ore 21.00PICCOLI CRIMINI CONIUGALI di A. Infascelli Giovedì 6 Luglio Ore 21.00FALCHI di T. D’Angelo Giovedì 13 Luglio Ore 21.00TARANTA ON THE ROAD di S. Allocca Giovedì 20 Luglio Ore 21.00INDIZI DI FELICITA’ di W. Veltroni Giovedì 27 Luglio Ore 21.00