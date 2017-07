WHY NOT CELEBRATION - Il ritorno degli anni '80

Why Not Celebration



04/07/2017, 00:43

Antonio Capellupo



Dal ritorno in auge di icone televisive e cinematografiche alla riscoperta di un sound inconfondibile e di una moda fieramente appariscente. Gli ultimi anni ci hanno messo di fronte ad una vera e propria rivalutazione degli '80, un decennio che, piaccia o non piaccia, ha saputo segnare la moda e la cultura di un'intera generazione.A farne malinconicamente rivivere qualche emozione è il documentario "" di Mauro Martinelli, un tuffo nel passato affidato ai racconti di Gianni Schiuma, animatore della storica Discoteca Why Not.Ciò che resta di quel luogo mitico sono i ricordi di giovani felici e innamorati che si davano appuntamento su quella pista dove i Depeche Mode e i Cure la facevano da padrone. Volti sorridenti ripescati attraverso foto coloratissime, molti dei quali hanno potuto assistere, con quasi trent'anni di distanza, alla rinascita della discoteca per due lunghissime notti, in attesa che quelle porte possano riaprirsi completamente e le note ricomincino a suonare.