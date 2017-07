CINÉ 2017 - Al via la settima edizione

03/07/2017, 20:48

Prende il via domani, martedì 4 luglio, la settima edizione dila manifestazione dell’industria cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA, in collaborazione con ANEC ed ANEM, prodotta ed organizzata da Cineventi. Anche per la settima edizione Ciné, in programma a Riccione fino a venerdì 7 luglio, non vuole essere soltanto un momento di incontro per gli addetti ai lavori, ma anche un evento destinato al grande pubblico con anteprime, appuntamenti dedicati ai titoli della prossima stagione cinematografica e incontri con alcuni protagonisti del cinema italiano che saranno ospiti della manifestazione.La serata inaugurale di martedì 4 sarà dedicata come di consueto ai protagonisti della commedia italiana, che saranno premiati a Riccione nel corso del consolidato appuntamento del. Piera Detassis, direttore di CIAK e Presidente della Fondazione Cinema per Roma, nel corso della serata-evento (dalle ore 21.00 in Piazzale Ceccarini) consegnerà i premi ai titoli e ai protagonisti che hanno lasciato il segno nel genere cinematografico più popolare.Otre agli ospiti della serata inaugurale, saranno molti altri i protagonisti del cinema italiano presenti a Riccione durante le giornate di Ciné:Non mancano ovviamente le grandi anteprime: si parte con l’attesissimo Atomica Bionda (riservato agli accreditati), adattamento della graphic novel The Coldest City, un thriller ad alto contenuto di azione e sensualità con Charlize Theron nei panni di un’esperta di intelligence britannica e James McAvoy, in uscita il 17 agosto per Universal Pictures. Il programma di Ciné si arricchisce inoltre con CinéMax, che prevede eventi e anteprime per il pubblico tra cui il documentario Safari di Ulrich Seidl, in cui il regista segue le battute di caccia e registra voci e riflessioni dei suoi protagonisti con uno stile diretto e non risparmiando allo spettatore i particolari del mondo che documenta, evidenziandone impietosamente le venature grottesche (distribuito da Lab80), e La principessa e l’aquila di Otto Bell, documentario che racconta la storia di Aisholpan, una ragazzina di tredici anni che lotta per diventare la prima addestratrice di aquile (distribuito da I Wonder Pictures). Tanti anche gli appuntamenti per i più piccoli con CinéCamp, il nuovo progetto di Ciné realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival, che per la giornata di martedì 4 propone tante attività e film per il pubblico più giovane tra cui Ozzy cucciolo coraggioso (Eagle Pictures) e Abel e il figlio del vento (Adler Entertainment).In programma a Riccione in occasione di Ciné anche la mostra fotografica “Mari di cinema” a cura di Antonio Maraldi (presso Villa Mussolini, ad ingresso gratuito e visitabile per tutto il mese di luglio), in cui sfilano una trentina di film dell’ultimo ventennio dalle location marinare, dal clima e dai generi diversi, fissati dall’obiettivo di molti dei più importanti fotografi di scena delle ultime generazioni. Le foto, che compongono una singolare galleria in cui attrici, attori e registi si confrontano col mare e con i suoi paesaggi, arrivano dal fondo CliCiak del Centro Cinema Città di Cesena. C’è la spiaggia vacanziera di La prima cosa bella di Paolo Virzì e di Da zero a dieci di Ligabue, l’angolo dell’isola del Giglio con adagiata di lato la nave Costa Crociera osservata dal protagonista de La grande bellezza di Paolo Sorrentino. E ancora il mare invernale del litorale laziale di Suburra di Stefano Sollima e di Non essere cattivo di Claudio Caligari, le scogliere sarde di Piccola impresa meridionale di Rocco Papaleo e quelle delle Tremiti de La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana.Tra gli appuntamenti della giornata: la convention The Walt Disney Company Italia; il convegno sulla produzione cinematografica italiana, promosso dalle associazioni di categoria a cura di Box Office, dal titolo Rapporto sul cinema italiano in sala. Come rilanciare un binomio strategico per tutta la filiera, nel corso del quale interverranno Paolo Del Brocco (AD Rai Cinema), Gian Antonio Furlan (AD IMG Cinema), Andrea Leone (Presidente Leone Film Group), Giampaolo Letta (AD e Vicepresidente Medusa), Nicola Maccanico (AD Vision Distribution); e i workshop professionali incentrati sulla promozione cinematografica e sulla digitalizzazione delle sale.