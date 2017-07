POZZETTO IN DVD - Prosegue la pubblicazione

04/07/2017, 08:47

Carlo Griseri



Prosegue la benemerita campagna di pubblicazione in home video dei film di, distribuiti da CG Entertainment: dopo quelle dei mesi scorsi già segnalate, le due ultime "novità" sono una pellicola rara, da Pozzetto anche diretta, come "", e il suo esordio nel cinema da protagonista, "".Due film diversi tra loro ma ugualmente interessanti. Nessun extra, ma buona qualità audio-video.Sinossi: Urca vive ra le montagne. Un bel giorno, il desiderio di vedere il mare lo spinge a spiccare il volo con il suo deltaplano. Nel corso del viaggio, fa tappa a Milano, alla scoperta della capitale del Nord, attraverso un percorso che ne metterà in luce pregi e difetti.Regia: Renato Pozzetto. Con Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Gianni Cajafa, Piero Mazzarella, Felice Andreasi, Claudio Boldi.Sinossi: Orlando Alberti è un giovane pubblicitario di successo, orfano di padre e talmente legato a sua madre Federica, ancora giovane e bellissima, da non riuscire ad avere rapporti normali con le le altre donne. Un giorno conosce per caso Ofelia Ceciaretti, una prostituta che tenta in tutti i modi di guarirlo dal suo complesso edipico...Regia: Flavio Mogherini. Con Renato Pozzetto, Alberto de Mendoza, Maurizio Arena, Rossana Di Lorenzo, Françoise Fabian, Giovanna Ralli, Didi Perego, Georges Rigaud, Orchidea De Santis.