MILLE VITE, LA MIA - Storia di Jean-Paul Belmondo

Mille vite, la mia



05/07/2017, 08:48

Carlo Griseri



L'unico limite di questo libro è averne uno. Sono davvero mille, e forse più, le vite vissute da, attore italo-francese emblema della Nouvelle Vague e capace nel corso dei decenni di lavorare coi maggiori autori del mondo. Ne racconta alcune in "", autobiografia imprescindibile edita in Italia da».Ultraottantenne, Belmondo racconta la sua infanzia felice e il suo destino di attore, le amicizie davanti e dietro lo schermo, le donne incontrate e i registi con cui ha lavorato. Inevitabilmente qualcosa manca, e qualcos'altro viene solo accennato: molto spazio viene dato agli anni giovanili dell'attore, pre e post conflitto mondiale. Meno cinematografici, certo, ma sicuramente fondamentali per capire il carattere e l'attitudine del Belmondo attore e personaggio.Dall’incontro con Jean-Luc Godard in poi le pagine del libro trasudano cinema: l'attore ha lavorato con registi come Godard, De Sica, Chabrol, Bolognini, Castellani, Melville, Lelouch, Verneuil, Deray, Malle, Resnais, li racconta e si racconta. E con loro anche i suoi rapporti con attrici come Sophia Loren e Jean Seberg, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida e Stefania Sandrelli, Ursula Andress, Catherine Deneuve e Laura Antonelli, attori come Lino Ventura a Jean Gabin ad Alain Delon.Chi ama il cinema, deve leggerlo.