ADDIO A PAOLO VILLAGGIO - Rai Movie ricorda l'attore con una selezione di materiali rari e con una maratona di quattro film

Federico Pontiggia e Paolo Villaggio



03/07/2017, 17:51

Oggi in terza serata, Rai Movie propone una bella intervista rilasciata asu "". Villaggio parla del suo personaggio più celebre e della sua nostalgia per Ugo Tognazzi e Fabrizio De Andrè.A seguire "" (1985), romantico episodio della serie televisiva "" scritta e diretta da Sergio Citti e in cui Villaggio ha il ruolo di Orazio, un ometto grigio che si innamora perdutamente di una vicina giovane e bella (Lara Nakszyński) che è cieca e vive intrecciando cestini di vimini.In chiusura, una puntata monografica diche ripropone filmati irresistibili: il servizio dedicato a Villaggio da "Odeon", quasi un autoritratto in cui l'attore torna a visitare gli uffici dell'IRI ricordando i suoi sette anni di lavoro impiegatizio; un frammento di "" in cui Villaggio si burla in modo affettuoso della canzone popolare italiana; testimonianze di personaggi come Alda Merini, Renzo Arbore, Maurizio Costanzo e lo stesso Villaggio - che scherza fra l'altro sulla sua personale ossessione per la morte.Infine un estratto del celebre originale TV "" che si conclude con un omaggio al film "".Questo il palinsesto:Intervista di Pontiggia a Paolo Villaggio: ore 1.30"Amore cieco": ore 1.35MovieXtra speciale: ore 2.25