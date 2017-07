PRESS PLAY - AESVI e Univideo insieme ai top executives della distribuzione per discutere di innovazione nel retail

Press Play



03/07/2017, 15:34

Si è tenuta mercoledì scorso a Milano, presso la magnifica cornice di Villa Necchi Campiglio, la seconda edizione di, il trade meeting organizzato da AESVI – Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani - e UNIVIDEO – Unione Italiana Editoria Audiovisiva, in partnership con la società di ricerca di mercato GfK.è stato un’occasione di dialogo e confronto tra l’industria dell’home entertainment (home video e videogiochi) e i principali protagonisti della distribuzione con l’obiettivo di fare il punto della situazione sui mutamenti in corso nel mercato, sull’evoluzione dei consumi e delle aspettative dei consumatori. L’evento di quest’anno è stato incentrato sul tema della retail innovation, che è stato affrontato sia negli interventi della società di ricerca GfK, sia nella successiva tavola rotonda che ha visto come protagonisti diversi esponenti dell’industria e della distribuzione. Tavola rotonda nella quale sono emersi diversi argomenti di discussione, come le modalità per coinvolgere il consumatore, le possibili sinergie da creare con altri settori, l’importanza degli eventi, la possibilità di sfruttare il digitale all’interno dei punti vendita, l’importanza della collaborazione tra industria e retail.Partendo dall’analisi dei due Mercati, è stata posta l’attenzione sulle dinamiche distributive dei prodotti di riferimento nei diversi canali., Group Account Manager Consumer Choices GfK, ha analizzato le tendenza di lungo periodo dei mercati home video e videogiochi evidenziandone gli andamenti positivi. Entrambi i Mercati generano elevati volumi di vendita e possono contare su un parco acquirenti rilevante: nel 2016, sono 5,6 milioni gli acquirenti di prodotto audiovisivo e 5,3 milioni quelli di videogiochi.L’e-commerce è in costante ascesa, tuttavia il negozio fisico continua ad essere il canale più importante per l’acquisto dei prodotti home video e videogames grazie all’interazione e all’esperienzialità che è in grado di offrire ai propri clienti. Come evidenziato infatti da– Deputy General Manager GfK “”., presidente AESVI, ha aggiunto che: “.”.” ha concluso, presidente UNIVIDEO. “.”