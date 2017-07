RAI FICTION - Gli appuntamenti dell'autunno 2017

Vanessa Incontrada nella serie "Il Capitano Maria"



24/07/2017, 15:48

Simone Pinchiorri



Sarà un autunno di grande fiction quello dhe propongono Rai1, Rai2, Rai3 e Rai 4. Un'offerta ricca, variegata e capace di soddisfare il gusto di pubblici differenti.Oltre alle nuove puntate delle serie "", "", "", "", "" ed "", la fiction disi caratterizza anche per una straordinaria quantità di progetti nuovi, come "" di Francesca Archibugi o "" di Francesco Arlanch ed Andrea Valagussa. Sulla rete ammiraglia non mancheranno i biopic, come "", sulla giovinezzadi Nino Manfredi interpretato da Elio Germano, e "",tratto dal libro autobiografico di Andrea Bocelli con Antonio Banderas, Toby Sebastian, Jordi Molla e Luisa Ranieri. Tanti i TV Movie proposti come "" di Marco Tullio Giordana ed "<" di Alessandro D’Alatri.Tra lr novità offerte "", ideato da Ivan Cotroneo edi "" con protagonista Vanessa Incontrada.Sul’offerta punta sull’innovazione del linguaggio con la sketch-comedy ("") e lo scripted reality (""). Torna, inoltre, in prima serata "", affincata dalla nuova serie "", ispirata alla realtà di un giovane Pubblico Ministero che nei primi anni ’90, dopo le stragi di Capaci e Via d’Amelio, si trova sul fronte della caccia ai mafiosi e s’inoltra nell’abisso del crimine.Sutorna per il ventesimo anno "", e debutta nel formato 8x25’, la seriedramedy "" con Valerio Mastandrea per la regia di Mattia Torre, un dramedy che racconta la vita quotidiana del reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano attraverso il punto di vista dei pazienti. Evento del terzo canale Rai è la docufiction "", scritta da Claudio Canepari, Clelio Benevento, Giovanni Bianconi.Infine, su Rai4, arriva la seconda stagione di "" con Marco D'Amore, Fortunato Cerlino, Salvatore Esposito e Marco Palvetti.Scritto da Peter Exacustos, Maddalena RavagliCon Vanessa Incotrada, Giuseppe Zeno, Eleonora GaggeroRegia di Fabrizio CostaUna coproduzione Rai Fiction - EndemolShine ItalySerie da 6 serateDramaScritto da Margherita Oggero, Dido CastelliCon Veronica Pivetti, Enzo Decaro, Paolo Conticini, Ludovica GargariRegia di Lodovico GaspariniUna coproduzione Rai Fiction - EndemolShine ItalySerie da 8 serateGiallo, comedyScritto da Francesco Arlanch, Salvatore Basile, Lea TafuriCon Claudio Gioè, Alessandro Preziosi, Bianca Guaccero, Antonio Folletto, Matteo Martari, Antonio Gerardi, Giulia Fiume, Alejandra OnievaRegia Giulio ManfredoniaProdotto da Lux Vide in collaborazione con Rai FictionSerie evento da 4 seratePoliziescoIdeato da Ivan Cotroneoscritto da Ivan Cotroneo e Monica RamettaCon Luca Argentero, Valentina Bellè, Maria Pia Calzone, Ornella Muti, Denise Tantucci, Massimiliano Gallo, Michele Morrone, Monica NappoRegia di Davide MarengoProdotto da Cross Productions - Beta Film - Produttore Associato 21 Srl in collaborazione con Rai FictionSerie da 6 serateDramedyScritto da Francesco Arlanch, Andrea ValagussaCon Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi, Christiane Filangieri, Eugenio FranceschiniRegia di Riccardo DonnaUna coproduzione Rai Fiction - Casanova MultimediaSerie da 6 serateDramaScritto da Francesca Archibugi, Elena BucaccioCon Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotini Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca, Anna Galiena e con Giancarlo GianniniRegia di Francesca ArchibugiUna coproduzione Rai Fiction - WildsideSerie da 6 serateFamilyScritto da Francesco Bruni, Andrea Camilleri,Salvatore De Mola, Leonardo MariniCon Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia BergamascoRegia di Alberto SironiProdotto da Palomar in collaborazione con Rai FictionPoliziescoScritto da Andrea Porporati, Monica ZapelliCon Vanessa Incontrada, Giorgio Pasotti,Andrea Bosca, Francesco Colella,Camilla DianaRegia di Andrea PorporatiProdotto da Palomar in collaborazionecon Rai FictionSerie da 4 seratePoliziescoScritto da Ivan Cotroneo, Stefano Bises, Monica RamettaCon Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Alessandro Roja, Giulia Bevilacqua, Lunetta Savino, Simona Tabasco, Primo Reggiani, Massimo Wertmuller, Lorenza Indovina, Ninetto Davoli, Tullio SolenghiRegia di Francesco VicarioUna coproduzione Rai Fiction - PublispeiSerie in 12 serateFamilyScritto da Debora Alessi, Fabrizio Cestaro,Viola RispoliCon Giuseppe Zeno, Giusy Buscemi, Alessandro Tersigni, Christiane Filangeri, Andrea OsvartRegia di Monica Vullo, Riccardo MoscaUna coproduzione Rai Fiction - Aurora TvSerie da 10 serateDramedyScritto da Mario Ruggeri, Umberto GnoliCon Terence Hill, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Maria Chiara GiannettaRegia Jan Maria MicheliniProdotto da Lux Vide in collaborazione con Rai FictionSerie in 13 serateGiallo, comedyScritto da Maurizio Braucci, Ludovica Rampoldi, Massimiliano VirgilioCon Angela Fontana, Daniele Vicorito, Dario Rea, Antonio Pennarella, Bianca NappiRegia di Marco Tullio GiordanaProdotto da Cross Productions - Beta in collaborazione con Rai FictionTv movieDramaScritto da Dido Castelli, Luca Manfredi, Elio GermanoCon Elio Germano, Miriam Leone, Stefano Fresi, Anna Ferruzzo, Duccio Camerini, Barbara Ronchi, Vincenzo Zampa, Flavio FurnoRegia di Luca ManfrediProdotto da Compagnia Leone Cinematografica in collaborazione con Rai FictionTv movieBiograficoScritto da Francesco Corona, Maura Nuccetelli, Raffaelle VerzilloCon Cristiana Dell’Anna, Bianca Guaccero, Marco PalvettiRegia Alessandro D’AlatriUna coproduzione Rai Fiction - Casanova MultimediaTv movieDramaScritto da Anna Pavignano, Michael RadfordTratto dall’autobiografia di Andrea Bocelli La musica del silenzio, edita da De AgostiniCon Tony Sebastian, Antonio Banderas, Luisa Ranieri, Jordi Mollà, Ennio Fantastichini, Nadir Caselli, Alessandro Sperduti, Francesco Salvi, Stefania Orsola Garello, Antonella Attili, con la partecipazione speciale di Andrea Bocelli e Veronica BocelliRegia di Michael RadfordProdotto da Picomedia - Ambi Media Group in collaborazione con Rai FictionTv movieBiograficoScritto da Francesca Serafini, Giordano Meacci con la collaborazione di Luca FacchiniCon Luca Marinelli, Valentina Bellè, Elena Radonicich, Ennio FantastichiniRegia di Luca FacchiniUna coproduzione Rai Fiction - Bibi Film TvMiniserie in 2 serateBiograficoL’ISPETTORE COLIANDRO - IL RITORNOScritto da Carlo Lucarelli, Giampiero RigosiCon Giampaolo Morelli, Paolo Sassanelli, Giuseppe Soleri, Veronika Logan, Alessandro Rossi, Caterina Silva, Benedetta Cimatti, Luisella Notari, Max Bruno e con Simone Ashley, Catrinel Marlon, Antonia Truppo, Arianna Montefiori, Lorena CacciatoreRegia di Manetti BrosUna coproduzione Rai Fiction - Vela FilmSerie da 6Scritto da Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Stefano Lodovichi, Fabio Paladini, Marzio PaoltroniTratto dal libro Cacciatore di mafiosi di Alfonso SabellaCon Francesco Montanari, Miriam Dalmazio, David Coco, Roberta CaroniaRegia di Stefano Lodovichi, Davide MarengoProdotto da Cross Productions - Beta Film in collaborazione con Rai FictionSerie da 6 serateCrimeScritto da Lorenzo De Marinis, Massimo Chiellini, Giuseppe Dimasi, Fabrizio Gasparetto, Matteo Levati, Marco Renzi, Fabio Vassallo, Alessandro ZullatoCon Luca Bizzarri e Paolo KessisogluRegia di Fabrizio GasparettoProdotto da Zero Stories - ITV Movie in collaborazione con Rai FictionSketch-com, 150 x 5’Scritto e diretto da Mattia TorreCon Valerio Mastandrea, Babak Karimi, Greta Scarano, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Ninni Bruschetta, Antonio Catania, Cristina Pellegrino, Alvia Reale, Gianfelice Imparato, Federico PacificiUna coproduzione Rai Fiction - Wildside in collaborazione con il CPTV Rai di NapoliSerie, 8 x 25’DramedyScritto da Claudio Canepari, Clelio Benevento, Giovanni BianconiRegia Claudio CanepariUna coproduzione Rai Fiction - MagnoliaSerie in 3 serateDocufictionIdeato da Roberto SavianoIDEATORE: ROBERTO SAVIANOCon Marco D'Amore, Fortunato Cerlino, Salvatore Esposito e Marco PalvettiSerie