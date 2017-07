RAI - Un autunno di cinema in televisione

22/07/2017, 11:55

Sarà il remake di “” firmato Debra Messing, con Abigail Breslin, il tv movie evento che aprirà la stagione del grande cinema di Rai2, in prima visione assoluta. Un’offerta che si arricchirà nel corso dei mesi successivi di film di grande rilievo, appartenenti alla cinematografia italiana e internazionale degli ultimi anni, come “”, “”, “”, “” e “”. Tutti i titoli verranno proposti anche in lingua originale e in HD per poter fornire allo spettatore un’esperienza di fruizione di prima qualità.Su Rai3al 100%.", il ciclo dei film italiani lanciato lo scorso autunno è stato un successo di critica e ascolti, con una media del 6%, diventando un appuntamento fisso e atteso del palinsesto di Rai3. Il cinema dei registi italiani, e le loro storie dure e spiazzanti (""), magiche (""), tragicomiche ("") intense e commoventi ("")… insomma una gamma infinita di racconti, di linguaggi, di firme che rende il venerdì una serata imperdibile per tutti quelli che amano il nostro cinema.Rai3 aprirà la stagione con l’emozionante biopic su "", portato in sala da Giorgio Verdelli. Un documentario commovente e universale per celebrare un grande artista a pochi giorni dall’anniversario del memorabile concerto di piazza del Plebiscito (19/9/1981) seguito da oltre 200.000 persone.Su Rai4 Analogo mix di generi anche per la programmazione cinematografica, come sempre articolata in cicli e rassegne, a proporre coerenti percorsi di fruizione e fidelizzare l’ascolto.Si confermano tutti i generi chiave della programmazione di prima serata: l’epico, la fantascienza e le varie declinazioni postmoderne del fantasy; e ancora l’azione, con particolare attenzione ai più rappresentativi volti del genere, e il crime/thriller, declinato in chiave più femminile all’interno del nuovo ciclo Pink & Black. Per quanto riguarda la commedia, l’attenzione sarà principalmente rivolta alle commedie d’azione e alle varie rivisitazioni della formula “buddy movie”.Gli stessi generi ritornano anche nella programmazione di seconda serata, sebbene con titoli dalla più alta “gradazione alcolica”, proposti talvolta in appuntamenti verticali di due film a partire dalle 21.10. Tra i cicli doppi di prime time e seconda serata spicca una nuova edizione Cult, spazio di programmazione trasversale a vari filoni, ma costruito sul comun denominatore di un approccio autoriale alle convenzioni dei generi classici e di un registro energico, provocatorio e sperimentale.