03/07/2017, 14:42

Dal 3 al 9 luglio 2017: Sky Cinema rende omaggio al grande attore appena scomparso con una programmazione speciale su Sky Cinema Comedy per tutta la settimana, in prima e seconda serata con maratona finale domenica (prima serata di Sky Cinema Comedy è alle 21.00).Stasera lunedì 3 luglio IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO in prima serata (21.00) e FANTOZZI IL RITORNO in secondamartedì 4 luglio LE COMICHE 2 in prima e FANTOZZI 2000 – LA CLONAZIONE in secondamercoledì 5 luglio FANTOZZI IN PARADISO in prima, BANZAI in secondagiovedì 6 luglio FANTOZZI IL RITORNO in prima, TRE TIGRI CONTRO TRE TIGRI in secondavenerdì 7 luglio FANTOZZI 2000 – LA CLONAZIONE in prima, PALLA DI NEVE in secondasabato 8 luglio IO NO SPIK INGLISH in prima, IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO in secondadomenica 9 luglio IL…BELPAESE in prima, LE COMICHE 2 in secondaInoltre, maratona con tutti i titoli dalla mattina di domenica 9 luglio con i 3 titoli FANTOZZI nel pomeriggio à seguono dettagli maratonaSuda oggi 3 luglio già disponibile una collezione cinema dedicata con i seguenti film:- Il... Belpaese- Tre Tigri Contro Tre Tigri- Le Comiche 2- Io Speriamo Che Me La Cavo- Fantozzi In Paradiso- Io No Spik Inglish- Palla Di Neve- Fantozzi - Il Ritorno- Banzai- Fantozzi 2000 - La Clonazione