ADDIO A PAOLO VILLAGGIO - L'omaggio delle Reti Mediaset

Paolo Villaggio



03/07/2017, 14:39

Ŕ stato uno dei pi¨ grandi attori comici dello spettacolo italiano, ha saputo prendere il tragico della vita e trasformarlo in cinica ma irresistibile comicitÓ.Le Reti Mediaset ricordano l'attore genovese scomparso oggi con diversi appuntamenti.Di seguito il dettaglio:, alle ore 15.30, trasmette "", una collezione di momenti cult che lo hanno visto protagonista.In prima serata, alle ore 21.15, il film del 1975 "", capostipite della saga con protagonista il mitico ragionier Ugo Fantozzi.propone, alle ore 16.30, il film del 1990 "" con Milena Vukotic e Gigi Reder.In seconda serata, al posto della puntata di "" ( la cui messa in onda Ŕ posticipata a martedý 4 luglio) va in onda uno "" in ricordo dell'attore.Su, alle ore 16.50, lo speciale "" e alle ore 19.00 Maurizio Costanzo "".Su, Studio Aperto dedica al comico la seconda parte del tg pomeridiano, in onda dalle ore 19.00.Sabato 8 luglio a partire dalle ore 11.30,presenta una maratona dal titolo "" che comprende tutti i film non-fantozziani da lui interpretati nel corso della carriera. 9 titoli: ""; ""; ""; ""; ""; ""; ""; ""; "".Inoltre, sono previsti due speciali "" curati da Tatti Sanguineti - dalle ore 19 e in seconda serata - in cui il critico cinematografico intervistasu cinema, televisione e libri.