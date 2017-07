ORTIGIA FILM FESTIVAL - "Dopo la Guerra" apre la IX edizione

Giuseppe Battiston in "Dopo la Guerra"



03/07/2017, 11:23

La Redazione



" diaprirà l' OFF per la sezione dei lungometraggi in concorso. La regista, che lo ha scritto insieme a Delphine Agut, sarà la special guest della manifestazione siracusana. Il film è stato presentato al Festival di Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard e affronta, il tema del terrorismo attraverso una chiave di lettura intima e inedita, quella delle sorti di una famiglia comune che si ritrova immischiata nella Storia." è una riflessione sulla colpa, sulla violenza che ritorna, sull’incapacità di guardare se stessi quando il dolore privato si fonde con quello collettivo della società in cui si vive.Bologna, 2002. La protesta contro la riforma del lavoro esplode nelle università. L'assassinio di un giudice riapre vecchie ferite politiche tra Italia e Francia. Marco, ex-militante di sinistra, condannato per omicidio vive da 20 anni in Francia grazie alla Dottrina Mitterand, che permetteva agli ex terroristi di trovare asilo oltre Alpe, è sospettato di essere il mandante dell'attentato.Quando il governo Italiano ne chiede l'estradizione Marco decide di scappare con Viola, sua figlia adolescente nata in Francia. La sua vita precipita, portando nel baratro anche quella della sua famiglia italiana, che, da un giorno all'altro, si (ri)trova costretta a pagare per le sue colpe passate.L’esordio alla regia di, che arriva al Festival di Ortigia in anteprima siciliana, vede nel castLa fotografia è di Laurent Brunet, il montaggio di Muriel Breton, le musiche di Grégoire Hetzel. È prodotto dalla Movimento Film die da Sensito Films, Bord Cadre Films, Cinémadefacto e sarà distribuito in Italia in autunno da I Wonder Pictures.Con il suo cortometraggio "" Annarita Zambrano già nel 2013 era stata in concorso a Cannes nella sezione cortometraggi e, aldi quell’anno, aveva vinto una menzione speciale a conferma di quell’indubbio talento che l’avrebbe portata all’attenzione della stampa e della critica.