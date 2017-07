BOX OFFICE - I "Transformers" sempre primi in Top10

03/07/2017, 10:31

Antonio Capellupo



Stessa spiaggia, stesso mare, stesso film.Anche nella settimana tra il 26 giugno e il 2 luglio il film più visto in sala è stato "" di Michael Bay, che ha totalizzato € 1.611.969 grazie a 239.486 fan della serie.Secondo posto per la diretta-evento del concerto rock "", che ha incassato € 743.153 con 51.054 spettatori intervenuti.Chiude il podio "" di Alex Kurtzman, che aggiunge al suo totale € 412.993 con 64.538 presenze.Questa la classifica completa secondo dati Cinetel1 TRANSFORMERS - L'ULTIMO CAVALIERE - € 1.611.969 - 239.4862 VASCO MODENA PARK - € 743.153 - 51.0543 LA MUMMIA - € 412.993 - 64.5384 PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR - € 365.578 - 61.9475 2:22 IL DESTINO E' GIA' SCRITTO - € 304.943 - 44.6256 NERVE - € 248.724 - 39.6157 CIVILTA' PERDUTA - € 229.424 - 38.4128 BEDEVIL - NON INSTALLARLA - € 217.102 - 31.1719 WONDER WOMAN - € 198.128 - 32.07610 CODICE CRIMINALE - € 114.687 - 17.385