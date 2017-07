NOI ERAVAMO - Le musiche di Baptiste Allard

03/07/2017, 09:58

Simone Pinchiorri



Dal 30 giugno 2017 disponibile in digital download si Amazon ed iTunes , la colonna sonora originale del film "", composta daQuesta la1. Opening2. Solders3. Agnese & Guglielmo4. Blood Donors5. Fiorello La Guardia6. Injury7. Agnese Bloody Clothes8. Everyone Goes on Their Own Way9. Hospital Arrival10. Noi Eravamo11. Luciano12. Luciano & Guglielmo13. Luciano's Goal14. Planes15. Luciano's Writing16. Planes Factory17. Reminds You18. Solders' Death19. Takeoff20. Travel Memories21. Armistice22. Volontari (Bonus)