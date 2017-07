È MORTO PAOLO VILLAGGIO - Aveva 84 anni

Paolo Villaggio



03/07/2017, 08:36

Da tempo in gravi condizioni di salute, è morto nella notte, attore e comico genovese noto per la sua interpretazione della saga diIn carriera aveva recitato anche con grandi registi del nostro cinema come, ma la sua fama resta legata all'attività di comico, ai film (e ai libri) di Fantozzi e di Fracchia, altro personaggio capace di farsi amare dal pubblico italiano.Tanti i riconoscimenti vinti in carriera, tra cui un David di Donatello come miglior attore protagonista per "La voce della luna", il Leone d'Oro alla carriera, il Nastro d’argento per "Il segreto del bosco vecchio" e il Pardo d'onore a Locarno.