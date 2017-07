FELTRINELLI FIRENZE - Dal 4 luglio al 30 agosto in mostra "La Fabbrica della Bellezza. La Manifattura Ginori e il suo Popolo. Video-Ritratti di Matilde Gagliardo"

03/07/2017, 08:13

Alla Libreria Feltrinelli, Via dei Cerretani 40r, Firenze, dal 4 luglio al 30 agosto 2017, saranno in mostra i fotogrammi dei ventuno Ritratti in video che sono esposti nella videoinstallazione ospitata alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino.Questa mostra presenta i fotogrammi dei ventuno Ritratti in video esposti a ciclo continuo nella videoinstallazione “” (Biblioteca E. Ragionieri, Sesto Fiorentino, 14 giugno-1° ottobre 2017, a cura di Tomaso Montanari e Livia Frescobaldi Malenchini), che ho realizzato in occasione della mostra “La fabbrica della bellezza. La manifattura Ginori e il suo popolo di statue” (Museo Nazionale del Bargello, Firenze, 18 maggio-1° ottobre 2017)." - ha dichiarato" - ha detto, presidente Associazione Amici di Doccia." - ha dichiarato, professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna.Ritratto 128, Piero Luchi, già maestro responsabile colaggio artistico, Manifattura Richard Ginori, 2016Ritratto 130, Lorenzo Ginori Lisci, discendente di Carlo Ginori, fondatore della Manifattura di Doccia, 2016Ritratto 131, Francesca Romagnoli, apprendista area modellazione, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 132, Andrea Bonaccorso, apprendista area modellazione e Marcello Bongini, maestro responsabile modellazione e colaggio artistico, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 133, Caterina Macelloni, addetta colaggio artistico e Gabri Terrafino, responsabile colaggio artistico, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 134, Antonio Lizzo, responsabile colaggio, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 135, Ilde Lo Russo, apprendista area sviluppo decori, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 136, Paolo Pecchioli, responsabile serigrafia, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 137, Rossano Querci, addetto serigrafia, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 138, Elisa Verniani, addetta pittoria, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 139, Giancarlo Tulli, addetto pittoria, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 140, Giovanni Murtas, responsabile pittoria, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 141, Mariano D’Andrea, responsabile settore decorazione, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 142, Sonia Franchi, addetta settore decorazione, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 143, Susanna Fioravanti, responsabile filettatura e aerografo, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 145, Tersilio Fabri, maestro consulente pittoria, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 146, Andrea Biolo, responsabile magazzino bianco e stoviglieria, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 148, Marco Bondi, direttore sviluppo prodotto, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 149, Alessandro Badii, responsabile sviluppo decoro, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 150, Raffaella Ferrari, responsabile ufficio acquisti, Manifattura Richard Ginori, 2017Ritratto 151, Gianluca Forte, apprendista area manutenzione, Manifattura Richard Ginori, 2017