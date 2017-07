VISIONI CORTE VI - I 60 cortometraggi finalisti

02/07/2017, 14:30

Sono 60 i cortometraggi finalisti della VI edizione di(11-16 settembre 201i a Minturno), scelti tra 912 opere partecipanti provenienti da 69 Nazioni di tutto il mondo. I 60 selezionati provengono da 27 Paesi dai cinque continenti: Australia, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Grecia, India, Iran, Iraq, Israele, Italia, Lettonia, Olanda, Romania, Russia, Siria, Spagna, Sudafrica, Turchia, Ucraina, UK, Ungheria, USA.And the moon stands still – 10’43’’ regia di Yulia Ruditskaya, Bielorussia 2017Chika, die Hόndin im Ghetto – 16’21’’ regia di Sandra Schieίl, Germania 2016Icky – 5’55’’ regia di Parastoo Cardgar, Iran 2017Our wonderful nature: the common chameleon – 3’32’’ regia di Tomer Eshed, Germania 2016Plush assassin – 2’22’’ regia di Anca Mihai, Romania 2017The moon is essentially gray – 4’34’’ regia di Hannah Roman, USA 2016Where have the flowers gone? – 6’23’’ regia di Sin-hong Chan, CINA 2016Cab Elvis – 10’20’’ regia di Andrew Franks, USA 2016Corey the warrior – 3’ regia di Isabel Darling, Australia 2016Deus ι Amor – 7’17’’ regia di Christian Franz Tragni, Brasile 2016Fantassϊt – 16’ regia di Federica Foglia, Italia Grecia 2016Fiammifero (Male non fare, paura non avere) – 12’ 12’’ regia di Lorenzo Ambrosino, Italia 2016Run(d) for Freedom – 23’16’’ regia di Francesco Furiassi e Francesco Agostini, Iraq 2017Strawberry Garden – 12’04’’ regia di Alessandro Arfuso, USA 2017Sustainable Futures: Survivor Girls – 8’49’’ regia di Nicole Watson, India USA 2016As my heart beats – 18’21’’ regia di Christine Aubry, Belgio e Francia 2016Champions – 7’31’’ regia di Anastasija Brδuniger, Iraq 2016Domesticated wolf – 25’ regia di Elad Joseph Primo, Israele 2016Euna – 18’45’’ regia di Seung-Hyun Chong, CoreaFireplace – 11’42’’ regia di Muhammad Bayazid e Samah Safi Bayazid, Siria e Turchia 2017Just, go! – 10’43’’ regia di Pāvels Gumennikovs, Lettonia 2017Khane sfid – 20’ regia di Arastoo Madeh Mafakhery, Iran 2016King grandpa KΦNIG OPA – 15’10’’ regia di Martin Grau, Germania 2017Lost face – 14’13’’ regia di Sean Meehan, Australia 2016Mindenki – 25’06’’ regia di Kristof Deak, Ungheria 2016Minus one – 16’02’’ regia di Natassa Xydi, Grecia 2016Not here not there – 15’, regia di Jan Wagner, Germania 2016Princess – 16’25’’ regia di Karsten Dahlem, Germania 2017Samedi cinema – 11’05’’ regia di Mamadou Dia, Senegal 2016Serval and Chaumier: master of shadows – 19’50’’ regia di Arthur Goisset e Bastien Daret, Francia 2016Sisak – 15’ regia di Faraz Arif Ansari, India 2017The boy by the sea – 6’56’’, regia di Vasily Chuprina, Olanda 2016The gift – 14’47’’ regia di Murat Akser, UK 2017The wedding patrol – 14’46’’, regia di Rogier Hardeman, Germania 2016Touch – 15’, regia di Noel Harris, Canada 2016Un lugar – 12’, regia di Ivαn Fernαndez de Cσrdoba, Spagna 2016#Selfie – 7’ regia di David M. Lorenz, Germania 2016#WhoWeKill – 8’20’’, regia di Pavel Ivanov, Russia 2016A casa mia – 19’ regia di Mario Piredda, Italia 2016Adele – 17’33’’ regia di Giuseppe Francesco Maione, Italia 2017 special guest Paolo De VitaAl posto suo – 11’ 53’’ regia di Alessandro Sampaoli, Italia 2016, special guest Paolo BrigugliaBuffet – 15’ 40’’ regia di Santa De Santis e Alessandro d’Ambrosi, Italia 2016Candie boy – 8’ 31’’ regia di Arianna Del Grosso, Italia 2016Djinn Tonic – 14’ 20’’ regia di Domenico Guidetti, Italia 2016, special guest Francesco PannofinoFerruccio, storia di un robottino – 6’ 36’’, regia di Stefano De Felici, Italia 2017Gionatan con la G – 15’, regia di Gianluca Santoni, Italia 2016La faim va tout droit – 16’36’’, regia di Giulia Canella, Italia 2017La fuitina – 20’, regia di Andrea Simonetti, Italia 2016Lu piscatori – 15’, regia di Simone Marangi, Italia 2017Maria – 15’ 17’’ regia di Francesco Afro de Falco, Italia 2016, special guest Pietro De SilvaMostri – 15’ regia di Adriano Giotti, Italia 2016, special guest Alessandro BenvenutiRatzinger vuole tornare – 9’ 34’’, regia di Valerio Vestoso, Italia 2016Timballo – 17’19’’ regia di Maurizio Forcella, Italia 2017, special guest Nunzia Schiano, Maria Grazia Cucinotta, Ivan FranekUomo in mare – 15’ regia di Emanuele Palamara, Italia 2016, special guest Marco D’AmoreWho is the superhero? – 2’30’’ regia di Antonino Valvo, Italia 2016Home – 3’ 42’’ regia di Alberto Marchiori performers Jesuton, Italia 2016Il giorno del risveglio – 4’ 04’’ regia di Livia Alcalde performed by Noemi Smorra, Italia 2016Le canzoni dei Cure – 3’25’’ regia di Anna Donati performed by BestBefore, Italia 2017The Arch – 8’ 36’’ regia di Iryna Nikolaienko e Anton Shatohin performed by Ukrainian Ethno Symphonic Orchestra, Ucraina 2017You say you love me – 3’ 46’’ regia di Quinton Lavery performed by The Kiffness feat. Tawanna Shaunte, Sudafrica 2016