LA VITA E' BELLA - Ad Arezzo una reunion per celebrare i vent'anni del film

Roberto Benigni sul set de La Vita è Bella ad Arezzo



01/07/2017, 14:01

E’ un invito singolare e divertente quello che il Comune di Arezzo rivolge a tutti coloro che venti anni fa, a vario titolo, hanno partecipato alla realizzazione del film “”.L’idea è di organizzare una vera e propria “reunion” di chi ha fatto parte di quella straordinaria avventura così da condividere ricordi, emozioni e aneddoti simpatici.E così, a coloro che hanno calcato il set o hanno lavorato dietro le quinte, si richiede di inviare una mail a [email protected] (specificando nome, cognome e ruolo ricoperto) e di partecipare alla serata tributo che “Cinema in Piazza”, il ciclo di appuntamenti che dal 6 al 9 luglio trasforma Piazza Grande in uno straordinario cinema all’aperto, dedica alla pellicola premiata con tre Oscar.Domenica 9 Luglio alle ore 21.00 “” tornerà infatti in Piazza Grande per un appuntamento speciale ad ingresso libero: prima della proiezione del film,autore del volume “” racconterà curiosità legate alla realizzazione del film. Quindi verranno presentati filmati inediti del back-stage.