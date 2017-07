STRADE DEL CINEMA - Alla scoperta della Sicilia tramite il cinema

Una veduta dell'Isola di Lipari



01/07/2017, 13:26

L’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana presenta il progetto, realizzato dall’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission, teso a valorizzare luoghi e territori della Sicilia resi celebri dall’audiovisivo. Il primo itinerario per cine-viaggiatori, pensato per tutti coloro che sono attratti al contempo dal fascino naturale dell’isola e dai suoi trascorsi cinematografici, parte da Catania, approda alle isole Eolie, facendo sosta ad Acitrezza e Taormina, sale sui “Crateri Silvestri” dell’Etna per poi proseguire verso Savoca e Messina, percorrendo un itinerario di bellezza e memoria che attraversa più di sessant’anni di storia cinematografica." - dichiara l’Assessore– "".” – aggiunge il Direttore della Sicilia Film CommissionÈ operativo già da qualche mese il nuovo sito della Sicilia Film Commission http://www.siciliafilmcommission.org con news aggiornate sulle attività di festival, rassegne, premi e film prodotti e realizzati in Sicilia e su tutte le attività istituzionali della Sicilia Film Commission. Il portale, la cui totalità delle funzioni sarà presto attiva, permette inoltre già di consultare la Location guide e di registrarsi all’interno della Production Guide, database delle professionalità dell’audiovisivo operanti sul territorio regionale.La vocazione cinematografica di questo territorio trova espressione ogni anno attraverso nuovi soggetti e nuove storie da raccontare. Sono 17 i documentari e 11 i lungometraggi a soggetto (su un totale di 95 progetti pervenuti) cofinanziati dall'Assessorato (Bando APQ 2016), attraverso la Sicilia Film Commission nell'ambito del programma Sensi Contemporanei, per un importo totale di cofinanziamenti assegnati pari a 1.520.000,00 euro; una spesa totale di 8.102.888,60 euro generata dalle produzioni cofinanziate sul territorio siciliano (con un moltiplicatore di 1 x 5,33); e 631 professionisti siciliani impegnati nelle 28 produzioni.Fra i film cofinanziati: ““ di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che ha inaugurato a Cannes la Semaine de la Critique il 18 maggio scorso, e la miniserie televisiva ““ di A. Angelini, con Giuseppe Fiorello nel ruolo del protagonista, già andata in onda su RAI 1.Una rete di festival cinematografici, motori di promozione della cultura cinematografica sul territorio, promotori di ricerca e innovazione del linguaggio cinematografico, e attrattori turistici attraverso una qualificata offerta culturale, si è sempre più diffusa sul territorio siciliano. L’Assessorato, fra “grandi” e “piccoli” ne finanzia una ventina che vengono sostenuti per un importo complessivo di circa 300.000 euro. Tra i primi nella graduatoria di recente pubblicazione: il(XII edizione), il(VII edizione), il(IX edizione), Il Festival Internazionale del(XVI edizione), lo(X edizione), il(X edizione), etc.