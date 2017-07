NASTRI D'ARGENTO 2017 - TUTTI I PREMI

Gianni Amelio (foto Pietro Coccia)



01/07/2017, 15:00

MIGLIOR FILMLA TENEREZZAMIGLIORE REGIALA TENEREZZAIL ‘NASTRO DELL’ANNO’di Paolo SorrentinoMIGLIOR REGISTA ESORDIENTEI FIGLI DELLA NOTTECOMMEDIAL’ORA LEGALESOGGETTOINDIVISIBILISCENEGGIATURATUTTO QUELLO CHE VUOIMIGLIOR PRODUTTOREL’ORA LEGALEINDIVISIBILIATTORE PROTAGONISTALA TENEREZZAATTRICE PROTAGONISTAFORTUNATAATTORE NON PROTAGONISTAFORTUNATA - IL PIÙ GRANDE SOGNOATTRICE NON PROTAGONISTA ex aequoOMICIDIO ALL’ITALIANALASCIATI ANDAREFOTOGRAFIALA TENEREZZA - SICILIAN GHOST STORYSCENOGRAFIAFAI BEI SOGNI - SICILIAN GHOST STORYCOSTUMIINDIVISIBILIMONTAGGIOFAI BEI SOGNISONORO IN PRESA DIRETTAFORTUNATACOLONNA SONORAINDIVISIBILICANZONE ORIGINALEABBI PIETÀ DI NOI musica e testio diinterpretata da Enzo AVITABILE, Angela e Marianna FONTANA INDIVISIBILINASTRO d’ARGENTO EUROPEOOn the milky road-Sulla via lattea di Emir KusturicaNASTRO d’ARGENTO ALLA CARRIERA50 anni di cinema nell’anno de ‘La verità sta in cielo’NASTRO d’ARGENTO SPECIALETutto quello che vuoiPREMI SPECIALIPer l’attenzione al cinema civile in particolare sul tema del lavoro" di Michele PLACIDO"di Daniele VICARIe per l’impegno in una dura prova di interpretazione" diPREMIO ‘NINO MANFREDI’" diHAMILTON ‘BEHIND THE CAMERA-NASTRI d’ARGENTO’PERSOL - PERSONAGGI DELL’ANNO'WELLA - NASTRI d’ARGENTO’ per l‘immagineper "I premi per il cinema giovaneNASTRO SPECIALECinquina speciale 2017 –Film sui giovani" diNASTRI d’ARGENTO - SIAE‘borse’ di formazione per due giovani sceneggiatoriPREMIO ‘GRAZIELLA BONACCHI’ 2017I PREMI ‘GUGLIELMO BIRAGHI’ 2017DEDICATI A JOSCIUA ALGERIBrando PACITTODaphne SCOCCIAL’estate addosso di Gabriele MuccinoFiore di Claudio GiovannesiPiuma di Roan JohnsonAngela e Marianna FONTANAIndivisibili di Edoardo De AngelisLudovico TERSIGNISLAM Tutto per una ragazzaMenzioni speciali" di Francesco Bruni" di Andrea De SicaPREMI ‘GUGLIELMO BIRAGHI’- NUOVO IMAIE 2017per "" fuori diha premiatoPer l’ideazione, la scrittura, la regiaPer la produzionePer il miglior casting directorE con un riconoscimento speciale al cast artistico e tecnicoSceneggiaturaFotografiaMontaggioMusicheScenografiaCostumiSuono