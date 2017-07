TUSCIA FILM FEST 14 - Dal 7 al 16 luglio il cinema italiano a Viterbo

Il Palazzo dei Papi di Viterbo durante il Tuscia Film Festival



01/07/2017, 10:33

Gianni Amelio, Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Roberto Faenza, Ficarra e Picone, Edoardo Leo, Giuliano Montaldo, Pif, Michele Placido, Kim Rossi Stuart saranno tra gli ospiti del2017 in programma a Viterbo dal 7 al 15 luglio 2017 e al Forte dei Borgia di Nepi domenica 16 luglio per l'evento finale di chiusura.Per nove giorni il grande cinema italiano sarà protagonista nell'arena allestita in piazza San Lorenzo di fronte al Palazzo dei Papi e in altri luoghi del centro storico della Tuscia.Si parte venerdì 7 luglio con Kim Rossi Stuart che presenterà la sua opera seconda "" e ritirerà il premio Tuscia Terra di Cinema "Luigi Manganiello".Il week end proseguirà poi con altri due grandissimi ospiti: Gianni Amelio accompagnerà sabato 8 il suo ultimo film "" mentre domenica 9 luglio sarà la volta di Michele Placido e "".La settimana si aprirà con un gradito ritorno: a tre anni da "" Pif e Michele Astori arrivano a Viterbo per presentare "".Toccherà poi a Roberto Faenza consul caso Emanuela Orlandi martedì 11 e a Francesco Bruni con "" interpretato da un grande Giuliano Montaldo mercoledì 12 luglio.Giovedì 13 luglio ecco Ficarra e Picone al Tuscia Film Fest per accompagnare "" - tra i maggiori successi dell'ultima stagione - e ritirare il premio Pipolo Tuscia Cinema.Il programma "cinematografico" si chiuderà venerdì 14 con Edoardo Leo e "" - suo ritorno alla regia dopo Noi e la Giulia - e con il gran finale di sabato 15 luglio quando Marco Bellocchio sarà ospite dell'arena di piazza San Lorenzo per accompagnare "", sua ultima opera tratta dall'omonimo romanzo di Massimo Gramellini.Domenica 16 luglio, infine, nella splendida location del Forte dei Borgia di Nepi l'evento speciale di chiusura con Edoardo Leo ancora protagonista con lo spettacolo "" arricchiti dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir.Nel corso della manifestazione previsti anche numerosi incontri preserali, dalle 19.15 in piazza del Gesù: con il regista e sceneggiatore Franco Bernini che presenterà il suo ultimo romanzo "" (mercoledì 12 luglio); con Marco Giusti e Simona Tartaglia che ricorderanno la figura del viterbese d'adozionea pochi mesi dalla sua scomparsa (giovedì 13 luglio); con l'assessore al turismo della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio in occasione della presentazione del progetto(venerdì 14 luglio); con Marco Müller e il produttore Enzo Sisti che si confronteranno con istituzioni e operatori locali sul tema Il set Tuscia (sabato 15 luglio).