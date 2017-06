ISCHIA FILM FESTIVAL 15 - Claudia Cardinale: “Volevo fare l’esploratrice, non l’attrice"

Claudia Cardinale all'Ischia Film Festival



30/06/2017, 22:08

È stata il simbolo del festival di Cannes di quest’anno, e un mese dopo arriva anche all’. Parliamo ovviamente di, arrivata sull’isola dell’arcipelago napoletano per rendere, a cui il festival dedica quest’anno una retrospettiva. E sulle note di C’era una volta il west, il film di Sergio Leone di cui l’attrice fu straordinaria protagonista (“Ogni volta che salgo su un taxi a Roma mi mettono la musica meravigliosa di Ennio Morricone”) la signora Cardinale si è presentata al pubblico per introdurre Il prefetto di ferro, film che proprio quest’anno festeggia il suo quarantennale.Tanti ricordi straordinari nella vita di questa grande attrice, una sessantennale carriera iniziata suo malgrado. “”, ma in fondo è quello che ha fatto, esplorando il mondo lavorando con i più grandi registi del cinema italiano e non solo. Federico Fellini, Mauro Bolognini, Mario Monicelli, Marco Bellocchio, Luchino Visconti, con cui girò quattro film, tra cui Rocco e i suoi fratelli e Il gattopardo. “”.E poi naturalmente Pasquale Squitieri. “”. Una relazione che nacque sul set, quello de I guappi, nel 1974. “”. Da lì partì un lungo sodalizio che li ha visti insieme sul set per ben molte volte. “”.Il regista, mancato lo scorso 18 febbraio, è ancora ben presente nella vita artistica die di Ottavia Fusco Squitieri, ultima moglie del regista. “”.Un anno d’oro quindi per, che nemmeno l’oziosa polemica sul fotoritocco dell’immagine utilizzate per il poster del Festival di Cannes ha potuto minimamente offuscare. Un dibattitto che lei stessa ha smorzato. “”.E parlando di gioventù, aiutarli è una delle sue missioni. “”.