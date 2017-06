LIFE, ART, CINEMA - La grande arte al cinema a Firenze

Una scena di "Banksy Does New York"



30/06/2017, 13:24

L'Arte sarà la protagonista assoluta della programmazione di film del cinema La Compagnia di Firenze nel mese di luglio. Dai tesori custoditi nelle più importanti pinacoteche – come i Musei Vaticani a Roma, gli Uffizi di Firenze, la National Gallery a Londra – all'arte di Michelangelo e Raffaello - raccontata per immagini in 3D - all'impressionismo di Claude Monet, fino alle collezioni di Peggy Guggenheim, per arrivare ad esponenti di punta dell'arte contemporanea, come Banksy, Maurizio Cattelan e Marina Abramović: sono questi alcuni dei temi al centro della rassegna, in programmazione per tutto il mese di luglio al Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r).Dopo il documentario "", prodotto da Rai.Com, rivolto ad un pubblico di turisti, per la divulgazione delle bellezze storico-artistiche della città di Firenze, La Compagnia apre le porte del cinema a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino i segreti dell'arte, di ieri e di oggi, con una programmazione di documentari che propone un approfondimento su importanti collezioni internazionali e biografie di artisti celebri.Per il programma completo, cliccare qui