GIULIANO GEMMA - Su Rai Movie un un ciclo di quattro film dell'attore

Giuliano Gemma



30/06/2017, 12:56

A partire da lunedì 3 luglio 2017, per tutto il mese di luglio, Rai Movie dedica in seconda serata un ciclo di quattro film a Giuliano Gemma, forse l’unico autentico divo del cinema avventuroso italiano.Interprete perfettamente a suo agio in generi diversi, dal poliziesco al cappa e spada al cinema epico, Giuliano Gemma è stato l’interprete ideale di numerosi western nazionali. Si comincia con "" ( 3 luglio, h.23.05), diretto sotto pseudonimo da Florestano Vancini, su un soggetto di Fernando Di Leo ispirato al dumasiano conte di Montecristo e costruito in modo da rivelarci il volto del protagonista solo a film inoltrato.Di dieci anni successivo, "" è uno degli ultimi successi del western all’italiana e offre a Gemma l’occasione per una delle sue migliori interpretazioni nel ruolo di un soldato sudista di ritorno dalla Guerra Civile americana. Al suo fianco, un giovanissimo Miguel Bosè.Gli ultimi due appuntamenti sono "" di Duccio Tessari, scanzonata e ironica avventura che abbina a Gemma la figura del leggendario pugile Nino Benvenuti, e "" di Tonino Valerii, western post-’68 impregnato di riferimenti ideologici e apertamente ispirato all’assassinio di John F. Kennedy.