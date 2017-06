h36: - Il primo film live dura 36 ore e sarà trasmesso in sala e su internet

29/06/2017, 08:28

è il nuovo progetto firmato dal regista friulano, che continua il suo percorso sperimentale iniziato con, girato in presa diretta con un piano sequenza di 105 minuti e proseguito con, il primo film realizzato in Italia sulla MMA, un ibrido tra documentario e fiction, tratto da una storia vera.Conci troviamo al cospetto di un’opera cinematografica che non ha precedenti. È il primo film della storia ad essere realizzato in presa diretta e trasmesso in tempo reale per 36 ore consecutive., preparato per recitare una parte e non un copione, che rimarrà in scena, e a cui sarà chiesto di improvvisare dialoghi e situazioni sulla base di una scaletta. Nel corso delle 36 ore non mancheranno imprevisti di cui solo il regista è a conoscenza.4 le macchine da presa a circuito chiuso posizionate nello spazio per restituire un’esperienza unica e inedita.3 i canali di fruizione. In streaming su YouTube, sul sito www.h36.live e, per i più temerari, unache dal momento del ciak inizierà una diretta di quasi due giorni.Lo spettatore potrà seguire la diretta collegandosi in qualsiasi momento dal proprio device (pc, tablet, smartphone) e commentare in tempo reale, con dei post sulla pagina Facebook ufficiale, www.facebook.com/H36.live , ciò che sta accadendo sullo schermo.