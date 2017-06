NASTRI D'ARGENTO - Andrea Delogu presenta la cerimonia di premiazione

Andrea Delogu



28/06/2017, 19:11

Gran finale sabato sera per iche ancora una volta concludono la stagione dei grandi premi al Teatro Antico di Taormina. Ed è quest’anno, che il cinema conosce bene come conduttrice di programmi come Stracult e Troppo Giusti, a fare quest’anno da ‘padrona di casa’ sul palcoscenico del Teatro Antico per presentare anche al pubblico televisivo, che seguirà poi in differita la serata, il meglio dei protagonisti, dei registi, dei produttori, delle grandi firme dell’anno, ma anche dei più giovani ed emergenti interpreti dell’ultima stagione segnalati dai premi della stampa. Una serata speciale, come sempre organizzata dai Giornalisti Cinematografici, con il sostegno del Mibact. Direzione generale per il Cinema –main sponsor BNL Gruppo Bnp Paribas- che assegnano a Taormina i loro premi per la 71.ma volta con il supporto della Regione Siciliana, Assessorato allo Sport Turismo e Spettacolo e Sicilia Film Commission nell’ambito del Progetto ’Sensi contemporanei’Tra i protagonisti della serata, con i vincitori dei Nastri dell’anno votati dai giornalisti – che saranno svelati sabato nel corso della conferenza stampa ufficiale- Monica Bellucci, Nastro d’Argento europeo per il film di Emir Kusturica “ON THE MILKY ROAD - Sulla via lattea”. Sul palcoscenico del Teatro Antico, uno dei luoghi più suggestivi d’Italia, da sempre legato al glamour e al richiamo del grande cinema, i protagonisti più amati dell’ultima stagione. Nel corso della serata saranno festeggiati inoltre, con due riconoscimenti speciali, due titoli importanti che hanno il merito di aver affrontato un tema sociale scottante come quello del lavoro: Sole cuore amore di Daniele Vicari (a rappresentare il film il protagonista, Francesco Montanari) e 7 minuti interpretato tra le altre da Cristiana Capotondi, Ottavia Piccolo, Ambra Angiolini, Violante Placido, Maria Nazionale in arrivo a Taormina insieme al regista Michele Placido e alla produttrice Federica Vincenti.La serata dei Nastri d’Argento, con la regia di Luca Alcini (Ballando con le stelle) e a cura di Laura Delli Colli per il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici Sngci -che organizzano il Premio- andrà in onda anche nel mondo sabato 15 Luglio, con Rai Italia, preceduta mercoled́ 5 da uno speciale Movie Mag su Rai Movie., nata a Rimini, è una delle più interessanti conduttrici televisive della nuova generazione e anche una voce radiofonica molto seguita. Dopo aver condotto programmi musicali su Match Music e la Vetrina di Sky Uno, su Rai 2 nel 2014 ha debuttato con Nino Frassica alla guida di “Stracult” su Rai 2 e, sempre sulla stessa rete, ha affiancato Marco Giusti in Troppo Giusti. Dal 2015 ha contiinuato a condurre Stracult su Rai2. E’ stato un bel successo il romanzo La collina con Andrea Cedrola, un libro intimo e denso che ha subito conquistato il pubblico italiano, con ben tre ristampe in 10 giorni e 20 mila copie venduteAlla radio è stato un successo i “Sociopatici” su Radio 2. E’ stata due volte nella giuria di Sanremo Giovani su Rai1) e anche tra i conduttori radiofonici della diretta del Festival di Sanremo E’ entrata un anno fa nella squadra di FoxLife che le ha affidato la conduzione dello Show "Parla con lei" e ha condotto "Dance Dance Dance" sempre su FoxLife, Su Raiuno ha recentemente condotto la serata di "We Love Manchester" con Franco di Mare e Eurovision song Contest su Rai4 con Diego Passoni. Attualmente è sul set per preparare la seconda stagione di Parla Con Lei .