ESTARTE - Al Cinema Farnese di Roma 18 documentari sui grandi dell’arte classica e contemporanea

28/06/2017, 16:04

Un viaggio nell’arte classica e contemporanea a partire da giganti quali Michelangelo, Raffello, Bosch fino ad arrivare alle provocazioni più contemporanee di Cattelan, Banksy, Marina Abramovic, passando per miti senza tempo come Marilyn Monroe. Sono i protagonisti dei documentari della rassegna “” organizzata dal cinema Farnese Persol di Roma (Piazza Campo de’ Fiori 56) in collaborazione con Wanted Cinema dal 2 al 30 luglio 2017. In programma 18 documentari, in lingua originale con sottotitoli – un vero e proprio festival – dedicati al mondo dell’arte “per scoprire – spiegano gli organizzatori – il lato umano e più intimo dei creatori di immagini, performance ed emozioni che hanno segnato il nostro passato o stanno determinando l’immaginario del nostro futuro”.Il programma sarà inaugurato domenica 2 luglio con un doppio appuntamento: alle 18.30 la prima proiezione a Roma di Jheronimus Bosch - Unto dal diavolo di Pieter van Huystee, dedicato a uno degli artisti più criptici e misteriosi di tutti i tempi, oggetto di una caccia al tesoro per scoprirne gli arcani simboli e le opere autentiche. Alle 20.30 la premiere di China’s Van Goghs di Yu Haibo, Kiki Tianqi Yu, un viaggio sugli eserciti di pittori che replicano in Cina le opere di Van Gogh. Nel quartiere di Dafen, nella metropoli cinese di Shenzhen, si lavora a ritmi incessanti per fabbricare riproduzioni esatte dei quadri di Van Gogh, molto richieste sul mercato internazionale. Ma uno dei pittori-operai sente una connessione che va oltre l’imitazione e parte per l’Olanda sui passi del Maestro per comprenderne l’anima più profonda. Entrambi i documentari sono distribuiti da Wanted. La rassegna prosegue il 3 luglio alle ore 18.30 con il documentario Raffaello – Principe delle arti del 2017 di Luca Viotto (distribuito da Nexo). È la prima trasposizione cinematografica della vita di Raffaello, dalla nascita al periodo fiorentino e a quello romano attraverso la presentazione e la lettura di 70 opere d’arte. Alle 20.30 sarà la volta di Michelangelo – Amore e morte del 2017 di David Bickerstaff (distribuito da Nexo) dedicato al grande artista fiorentino. Uomo dall’energia straripante, ossessionato dall’arte, a tratti selvatico, complesso, fragile, assolutamente geniale.Il programma prosegue il 9 luglio alle ore 18.30 con la proiezione del documentario Love Marilyn – I diari segreti del 2012 di Liz Garbus (distribuito Feltrinelli Real Cinema in collaborazione con Wanted). Nel documentario molte star di Hollywood impersonano e leggono una serie di lettere segrete rinvenute molti anni dopo la morte di Marilyn, mettendo in nuova luce la più grande star di ogni tempo. Alle 20.30, la prima proiezione in sala a Roma di Richard Linklater – Dream is Destiny di Louis Black e Karen Bernstein, su Richard Linklater, creatore di una factory a Austin, Texas, che è diventata scuola per il cinema indipendente lontano da Hollywood, arrivando a creare capolavori da Oscar come Boyhood.Il programma prosegue per tutto il mese di luglio, ogni domenica e lunedì, alle 18.30 e alle 20,30, con: Bill Cunningham New York di Richard Press; Mapplethorpe – Look at the Pictures di Fenton Bailey e Randy Barbato (10/07). E poi Alla ricerca di Vivian Maier di John Maloof e Charlie Siskel e Robert Doisneau – La lente delle meraviglie di Clémentine Deroudille (16/07). Di un grande artista contemporaneo si parlerà lunedì 17 luglio con il documentario Maurizio Cattelan – Be Right Back di Maura Axelrod, seguito da Peggy Guggenheim – Art Addict di Lisa Immordino Vreeland. Domenica 23 luglio sul grande schermo del Farnese arrivano due documentari dedicati alla grande performer Marina Abramovic: Marina Abramovic – The Artist is Present di Matthew Akers e The Space in Between – Marina Abramovic and Brazil di Marco Del Fiol. Mentre lunedì 24 luglio alle 18:30, in versione italiana, il documentario Io, Claude Monet di Phil Grabsky e alle 20.30 Segantini – ritorno alla natura di Francesco Fei. Chiudono la rassegna il 30 luglio due documentari su uno degli artisti più famosi e controversi al mondo, Banksy, di cui nessuno conosce l’esatta identità: Exit Throught the Gift Shop (ore 18.30) e Banksy Does New York di Chris Moukarbel su come Banksy ha conquistato la Grande Mela con la caccia al tesoro più folle della storia dell’arte.