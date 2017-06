NINNA NANNA - Quando è triste essere madre

Francesca Inaudi in "Ninna Nanna" dal 29.06.2017 al cinema



Due registi uomini, insieme a due sceneggiatori, anch'essi uomini, scrivono un dramma tutto al femminile che racconta la depressione post parto. I presupposti sembrano azzardati, anche perchénon sono neanche genitori, quindi si potrebbe pensare sappiano ben poco di cosa voglia dire accogliere un bambino nelle proprie vite, in particolare per una donna.Eppure con "" riescono a raccontare lo struggimento interiore della protagonista, una neo-mamma, interpretata da, e lo fanno senza esagerazioni, senza stereotipi e soprattutto senza la presunzione di voler mandare un messaggio. E' un racconto profondo e reale, senza fronzoli.Un applauso va sicuramente al coraggio di raccontare una patologia a cui viene dato ben poco spazio e al fatto che lo abbiano fatto con una storia plausibile, intima e sincera. Il personaggio diè reale e decifrabile, nonostante non ci venga spiegato fino in fondo: non vediamo le sedute con lo psicologo o il suo incontro con la madre che non vede da anni, ma effettivamente non serve (d'altronde non è un trattato medico sulla depressione post partum). Vediamo la perdita del sorriso di questa mamma, basta il parto e il cambio è quasi radicale, e vorremmo aiutarla. Questo forse anche grazie al talento di Francesca Inaudi, mai esagerata nella sua interpretazione.Da menzionare ancheche con il suo bizzarro personaggio fa sorridere il pubblico, nonostante l'atmosfera del film tutt'altro che allegra. Frassica interpreta lo zio della protagonista e non solo rallegra: in più di un'occasione ci ricorda l'esigenza di non lasciare solo nessuno, siano essi gli immigrati sui quali vuole fare un documentario, sia la nipote che le ricorda la moglie abbandonata anni prima." è un film onesto che tocca corde nuove e, come un esploratore che si ritrova su un terreno nuovo e incontaminato, lo fa con delicatezza e attenzione.