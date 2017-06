ORTIGIA FILM FESTIVAL - La giuria dei corti

Andrea Sartoretti



28/06/2017, 13:26

Sarà il poliedrico attoreil, della IX edizione diche si svolgerà dal 15 al 22 luglio 2017.Volto noto al grande pubblico, Sartoretti è un interprete versatile e capace di passare da Squadra Antimafia, Boris e Romanzo Criminale al raffinato film dell’iraniano Amir Naderi.Lo affiancheranno, nella missione di valutare la sezione cortometraggi del Festival, la costumista, già David di Donatello per Non ti Muovere di Sergio Castellitto e la produttrice Simonetta Amenta che, con la sua Eurofilm, ha portato in cinquina ai Nastri D’Argento e ai David di Donatello 2017 il documentario Magic Island di2017 oltre alla Sezione competitiva dei corti, presenta il Concorso Lungometraggi Italiani di Fiction, opere prime e seconde e la Vetrina Documentari. Oltre alla giuria dei cortometraggi anche il pubblico di Ortigia Film Festival è un giurato della kermesse che assegnerà tramite votazione il premio Miglior Film. Il Festival ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MiBACT – ed è realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, “Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo”, “Sicilia Filmcommission” e di SIAE, con il patrocinio del Comune di Siracusa.