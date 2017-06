ARTURO ZAVATTINI FOTOGRAFO - La mostra a Corigliano d'Otranto

Marcello Mastroianni fotografato da Zavattini



28/06/2017, 13:03

Dal 19 al 22 luglio 2017 si riconferma l’appuntamento sotto le stelle con il cinema più spericolato, curioso e inventivo ideato da Big Sur e diretto dal film-maker Paolo Pisanelli, con un’anteprima dedicata ad, che inaugura mercoledì 28 giugno al Castello Volante di Corigliano d’Otranto.Di torre in torre, di castello in castello: fa tappa al Castello Volante di Corigliano d’Otranto l’anteprima della 14 esima edizione de, con l’inaugurazione il 28 giugno 2017 alle ore 20:00, della, in corso per tutta l’estate. La mostra fotografica “”, curata da Francesco Faeta e Giacomo Daniele Fragapane e allestita da Big Sur Lab con Core a Core, abbraccia un corpus di fotografie di grande formato, in massima parte inedite, che illustrano l’intensa attività del fotografo e operatore cinematografico, figlio di Cesare e collaboratore di Ernesto De Martino tra il 1950 e il 1960, decennio cruciale della storia del nostro Novecento. La mostra sarà aperta fino al 31 ottobre. Una retrospettiva importante realizzata in collaborazione con Istituto Centrale di Demoetnoantropologia e Museo delle Civiltà di Roma.Da quest’annoconnette luoghi come Corigliano d&rs quo;Otranto, la Torre Matta di Otranto sino all’exploit atteso al Castello Risolo di Specchia dal 19 al 22 luglio 2017, tuttavia perdere il suo carattere di festa di sguardi dedicata agli incontri e agli scambi creativi, informale ed allergica alle etichette, in grado di contaminare gli spazi che incontra con proiezioni, happening, installazioni, workshop, apparizioni, performance musicali, colazioni con gli autori e artisti invitati, suoni e visioni.