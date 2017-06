LA TERRA DEI MOTORI - Su Rai3 per il ciclo "Doc3"

Una scena de "La Terra dei Motori"



28/06/2017, 12:57

Su Rai3 in seconda serata, alle 23,15, giovedì 29 giugno 2017, andrà in onda una nuova puntata di. Si parlerà di minimoto nel documentario "" Pierluigi De Donno. Sulla piccola pista di San Mauro a Mare, sulla riviera romagnola, hanno mosso i primi passi grandi campioni come Valentino Rossi, Simoncelli, Dovizioso e Iannone. Qui si ritrovano nel weekend intere famiglie che vengono a passare le giornate per vedere correre i propri figli sulle minimoto. Le gare non sono un gioco ma veri campionati in miniatura con le loro regole e i loro riti e anche i loro costi e, quello che inizialmente sembra solo un passatempo, si rivela qualcosa di molto più potente. La terra dei motori è un documentario che racconta storie di rapporti tra figli e genitori. Alex, Dennis e Alessandro si trovano sottoposti ad una pressione molto forte: essere la speranza dei padri. In un mondo dove vincere è tutto riusciranno a restare bambini?è un documentarista e produttore italiano. Ha prodotto ed è stato coautore del documentario del 2014 Gitanistan – "" per la regia di Claudio Giagnotti. "" è il suo debutto nella regia.