IN THE PALACE 2017 - Focus italiano al festival bulgaro

International Short Film Festival - In The Palace



28/06/2017, 13:00

” è il più importante festival di cortometraggi della Bulgaria, giunto alla sua quindicesima edizione. Il festival si articola in una sessione invernale, che ha luogo in dicembre a Sofia, e in una estiva che si svolge tra Balchik e Varna nei mesi estivi.Quest’anno, il Paese a cui è dedicato un approfondimento è l, con un focus costituito da due programmi a cura del. “In the Palace” è un’importante opportunità per i corti italiani, che si troveranno all’interno di una vetrina di qualità in un Paese piccolo ma dinamico.Il tema guida dell’edizione è “”, pertanto il primo programma è costituito da titoli che toccano l’elemento passionale e sentimentale:It’s fine anyway, Marcello Saurino e PivioEra ieri, Valentina PediciniViola Franca, Marta SavinaMolly Bloom, Chiara CaselliGood News, Giovanni FumuBlack Comedy, Luigi PaneIl secondo programma è invece dedicato aiIl silenzio, Farnoosh Samadi e Ali AsgariPenalty, Aldo IulianoTabib, Carlo D'UrsiRespiro, Andrea Brusa e Marco ScotuzziAmira, Luca LeponeLa viaggiatrice, Davide VigoreZaza Kurd, Simone Amendola