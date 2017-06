IMMAGINI DI NOTTE XX - Dall’1 luglio al 24 agosto ad Albino

Cinema all'Aperto 2017 - Immagini di Notte



27/06/2017, 19:19

Il tradizionale appuntamento estivo di cinema all’apertogiunge alla ventesima edizione (1 luglio - 24 agosto 2017, Chiostro ex monastero di Sant’Anna ad Albino). Quaranta sere d’estate sotto le stelle, romanticamente accompagnati dalla proiezione dei migliori film della stagione nella storica rassegna cinematografica estiva dal ricco programma che non trascura generi e gusti per divertirsi, stare insieme e con attenzione alla qualità.Un classico per Albino e la valle Seriana.La rassegna avrà ancora come prestigioso palcoscenico delle proiezioni il chiostro dell'ex monastero di Sant’Anna con accesso da via Mazzini dal porticato dell’omonima chiesa.Anche quest’anno, oltre alla programmazione di alcuni tra i migliori film della stagione, saranno proposte due iniziative legate ai sapori.Nella prima, tre ristoratori - Al Bistrot di Albino, Vecchi Ricordi da Gimbo di Cene e La Spinata di Albino - proporranno nei loro locali lo speciale menù “” a prezzo fisso inclusivo di un ingresso omaggio al cinema da utilizzare liberamente nel corso diLa seconda premierà la fedeltà degli spettatori che, come negli anni scorsi, saranno omaggiati di buoni gelato offerti da Gelateria Franca di Albino.Due anche le proposte particolari pensate per il ventennale della rassegna.Gli “”, sguardi sul reale attraverso il cinema, l’arte, la fotografia, la poesia e i loro protagonisti.… e dopo ferragosto, nell’ultima settimana di programmazione, arriva il “”, la prima multisala all’aperto in bergamasca, per una risposta “creativa” alle multisale: due film ogni sera in modalità “silent party”.L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Albino nell’ambito delle proposte estive 2017 ed è ospitata negli spazi messi a disposizione dalla parrocchia di Albino e dalla società Bergamoverde. L’organizzazione è curata dall’associazione culturale “Lo Scoiattolo” in collaborazione con Le botteghe di Albino, Paese Mio, ripArte, Studio Balini e Myguel service.