LOCARNO 70 - Locarno Talks la Mobiliare: la forza visionaria delle parole

27/06/2017, 17:10

Cosa succede quando si vuol dar forma al futuro? È sulla base di questa riflessione che il Locarno Festival, insieme al nuovo Main partner la Mobiliare e a ospiti provenienti dalla politica, dall’economia e dal mondo dell’arte, ha concepito i, una nuova piattaforma di discussione e scambio. Per questa prima edizione, che si svolgerà dal 6 all’11 agosto 2017, il tema sarà la “Casa” in tutte le sue accezioni.Fra i partecipanti dell’edizione inaugurale ci sarannomembro della Commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Siria, Diébédo Francis Kéré, premiato architetto del Burkina Faso, la musicista e artista canadese Peaches e l’astrofisico inglese Ben Moore. Durante i Locarno Talks ogni oratore tratterà il tema della “Casa”, condividendo le proprie esperienze e conoscenze su questo tema universale., Direttore artistico del Locarno Festival: “”., Responsabile Corporate Social Responsibility de la Mobiliare: “”.si terranno presso lo Spazio Cinema, dove la nuova installazione creata dall’artista Kerim Seiler invita i visitatori a rilassarsi e mescolarsi nell’ambiente creativo e stimolante del nuovo “Locarno Talks Bar la Mobiliare”.La Mobiliare sarà inoltre presente insieme al Festival anche al “” con il padiglione WasWenn, anch’esso creato da Kerim Seiler per la Mobiliare. Il Locarno Garden sarà un punto di incontro con bar e musica per tutti i festivalieri.La collaborazione tra ilè parte dell’impegno sociale de la Mobiliare, il cui sostegno si concentra sull’arte e sulla cultura.6 agosto – 11.00Carla del Ponte, membro della Commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Siria, Svizzera10 agosto – 11.00Diébédo Francis Kéré, architetto, Burkina Faso11 agosto – 11.00Peaches, musicista e artista, Canada, e Ben Moore, astrofisico, Gran Bretagna