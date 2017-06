EUGANEA FILM FESTIVAL - Dal 28 giugno la XVI edizione

Euganea Film Festival dal 28 giugno al 7 luglio



27/06/2017, 16:21

La Cerimonia di inaugurazione della sedicesima edizione diavrà luogo nella bellissima e recentemente restaurata Villa Buzzaccarini di Monselice. La Villa aprirà le proprie porte a partire dalle ore 20.00 di mercoledì 28, offrendo al pubblico la possibilità di visita degli interni e del grande giardino.Alle ore 21.00, un dialogo con lo scrittoresu forme e contenuti delle narrazioni giovanili introdurrà la proiezione dei primi episodi di Corallo, web-serie prodotta nell’ambito di Movie Lab, un progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili di Monselice - Progetto Giovani e finanziato dalla Regione Veneto ai sensi del bando “Fotogrammi Veneti: I giovani raccontano”.A seguire, la proiezione - introdotta dal regista,- del documentario "", racconto dell’appassionante vita die delle sue recenti imprese ai Giochi paraolimpici in terra brasiliana. "50 x Rio" è il vincitore del, premio attribuito daalla migliore opera realizzata da un regista veneto, prodotta da una casa di produzione veneta o caratterizzata da uno stretto legame con il territorio regionale.Durante la serata, la Villa metterà a disposizione il proprio giardino per la degustazione di vini e prodotti locali, curata dal Birrificio Birdò di Abano e dalla spunciotteria itinerante Bella Vita., il Festival si sposterà a Villa Papafava, a Rovolon. L’antica dimora dei Conti Papafava, oggi agriturismo incorniciato da un anfiteatro di colline, aprirà le proprie porte a partire dalle ore 18.00, offrendo la possibilità di visitare il Parco della Villa e le grotte di Frassanelle. La visita del Parco sarà guidata da un forestale botanico esperto, che mostrerà i luoghi più suggestivi e le specie arboree secolari presenti nel Parco. Al termine del cammino, si entrerà nelle straordinarie grotte scavate sotto alla Villa, il cui percorso completo è ora accessibile al pubblico. Le visite guidate sono curate dall’Associazione Alicorno - è necessario prenotare contattando il 3464282774 o via Internet (http://bit.ly/VisiteGuidatePapafava).La serata prenderà il via alle ore 21.30, con la consegna del Premio Ruggero Gamba – Fondazione Antonveneta “Creatività e territorio” a Pino Guzzonato. Guzzonato nasce a Marano Vicentino nel 1941, vive e lavora nella sua casa-laboratorio di Acquasaliente, nelle colline intorno a Schio, in provincia di Vicenza; è artista sperimentale, pittore, disegnatore, incisore e scultore. La sua arte, che negli ultimi anni si è concentrata soprattutto sulle sculture di carta, è stata elogiata da critici, artisti, poeti e intellettuali come Umberto Eco, Luigi Meneghello, Marco Paolini e Mario Rigoni Stern. A seguire, la proiezione del film documentario Il fiume ha sempre ragione, diretto da Silvio Soldini: un film che racconta la vita quotidiana e il lavoro di Alberto Casiraghy e Josef Weiss, artigiani della tipografia, piccoli editori, poeti della grafica e grandi amici.Durante la serata, possibilità di degustazione di ottimi vini dei Colli Euganei a cura dell’Azienda Agricola Cà Lustra di Cinto Euganeo e dell’Agriturismo Valle Madonnina di Rovolon.Prenderà il via venerdì 30 giugno la tradizionale tre giorni che il Festival dedica al cinema d’animazione, con un fitto programma di proiezioni all’aperto, incontri e laboratori per bambini. Ospite speciale di Euganea Film Festival sarà un vero e proprio maestro del cinema di animazione:. Amatissimo da animatori e registi come Walt Disney, John Lasseter e Matt Groening, Bozzetto ha diretto film di successo come Vip – Mio fratello superuomo, West and Soda e Allegro non troppo, ha inventato – tra gli altri – il personaggio del Signor Rossi e ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali una nomination all’Oscar per il corto Cavallette (1991) e l’Orso d’Oro al Festival di Berlino per Mister Tao.Il programma del Festival prevede numerosi omaggi a Bruno Bozzetto:venerdì 30 giugno, ore 15.30, al Multisala MPX di Padova, verrà proiettato Vip – Mio fratello superuomo, classico dell’animazione italiana che, oltre trent’anni prima dei supereroi con problemi familiari targati Pixar, racconta le esilaranti avventure dei fratelli Vip e Minivip. La proiezione è a ingresso gratuito.venerdì 30 giugno, ore 17.00, al Multisala MPX di Padova, Bozzetto incontrerà il pubblico della città. Sarà una chiacchierata informale, libera e aperta, dedicata al cinema, al fumetto e all’importanza dell’animazione, quella di oggi e quella di un tempo. L’incontro, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, è curato in collaborazione con Scuola Internazionale di Comics Padova.venerdì 30 giugno, ore 21.30, i Giardini del Castello di Este ospiteranno la proiezione di "", film documentario diche racconta Bozzetto e il suo mondo, trasportandoci nel suo universo immaginifico, sognante, eppure capace di raccontare in modo acuto la società e i suoi cambiamenti. La proiezione verrà introdotta dal regista, Marco Bonfanti, e dallo stesso Bozzetto.sabato 1 luglio, ore 17.45, il Teatro dei Filodrammatici di Este ospiterà una selezione di brevi avventure del Signor Rossi, il personaggio creato all’inizio degli anni Sessanta dalla mente di Bruno Bozzetto. Il Signor Rossi ci porterà con lui al mare, in montagna, al safari, a Venezia, al campeggio…sabato 1 luglio, ore 21.30, ai Giardini del Castello di Este, la proiezione dei cortometraggi iscritti alla sezione competitiva del Festival verrà introdotta da quattro film brevi scritti, diretti e animati da Bozzetto, tra i quali Cavallette (nomination all’Oscar).domenica 2 luglio, ore 17.45, il Teatro dei Filodrammatici di Este ospiterà la proiezione di West and Soda, surreale e divertentissima parodia dei film spaghetti western. Il film verrà proiettato nella versione restaurata in alta definizione digitale presentata al Festival di Torino.I tre giorni di Este si concluderanno domenica 2 luglio alle ore 21.30 con la proiezione in Piazza Maggiore di un piccolo grande capolavoro animato, un film di animazione per giovani e adulti: La mia vita da zucchina, delicatissimo film (in nomination agli ultimi Oscar) che fonde l’animazione a passo uno con una messa in scena peculiare, stilizzata e naif. Un film ricco di sentimenti e commozione. Il film verrà proiettato nella versione doppiata in italiano; la proiezione è a ingresso libero.Sono due i laboratori per bambini che Euganea Film Festival ha organizzato a Este durante il weekend:sabato 1 luglio, ore 17, Teatro dei Filodrammatici - Crea il tuo mostro: l’animatrice Francesca Ferrario aiuterà i piccoli partecipanti nella creazione di mostri terribili e colorati grazie a pongo, plastilina, coltelli di plastica e macchina per fare la pasta. Durata laboratorio: un’ora e mezza. Il laboratorio è curato da Francesca Ferrario e Scuola Internazionale di Comics Padova.domenica 2 luglio, ore 18, Giardini del Castello – Zagazoo: Ispirato al libro di uno dei più amati illustratori inglesi, Quentin Blake, una storia spiritosa e commovente sull’arrivo di un bambino, la crescita, la vita. La lettura animata della storia precederà il laboratorio in cui genitori e bambini realizzeranno la propria creatura Zagazoo. Durata laboratorio: un’ora. Il laboratorio è curato dalla casa editrice Carmelozampa.Entrambi i laboratori sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione. Per maggiori informazioni, chiamare lo 0498171317 o contattare [email protected] Un evento internazionale dedicato al cinema indipendente organizzato dall’con il sostegno di FriulAdria - Crédit Agricole e con il contributo di Provincia di Padova - ­Rete Eventi​, Fondazione Antonveneta​, Scuola Internazionale di Comics Padova e dei Comuni di Este​, Monselice​, Due Carrare​, Montegrotto Terme​, Rovolon​ ​e Battaglia Terme.