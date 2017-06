CINEMARE VERSILIA IV - Al via il 30 giugno la rassegna itinerante in spiaggia

Botarelli, Bartoli, Sereni, Verona alla conferenza stampa



27/06/2017, 14:39

riparte per la stagione 2017 in una quarta edizione all’insegna della qualità e della varietà. Ci saranno infatti i tanto attesi cartoni animati, ma anche commedie esilaranti e qualche titolo un po’ più impegnato, come il film d’esordio dedicato al giornalismo “” o il multipremiato “” che nel 2015 si aggiudicò gli Oscar come miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale e miglior fotografia." – spiega, la sua ideatrice – "".inizierà il 30 giugno e finirà il 18 agosto, in un variegato cartellone di venti titoli, studiato per andare in contro alle esigenze dei bambini, delle famiglie, dei giovani, di un pubblico più intellettuale ma con levità. A partire dalle ore 21.30, dopo che sarà stato montato in spiaggia il maxi schermo, il pubblico potrà accomodarsi gratuitamente all’interno della platea allestita per l’occasione dal personale dello stabilimento ospitante, per gustarsi la proiezione con i piedi nella sabbia e le stelle a fare da cornice.Alla conferenza stampa di presentazione che si è svolta al Club Nautico di Viareggio,(presidente della Camera di Commercio di Lucca) ha espresso la sua approvazione per il progetto portato avanti da: "" – ha detto – "". Parole di lode anche dain rappresentanza della Fondazione Carnevale che per il primo anno collabora a, e dain rappresentanza dei balneari della Versilia. "" – ha detto Verona – "".Si parte il 30 giugno come da tradizione al bagno Mascotte di Lido di Camaiore con il titolo sul giornalismo “State of play”, anticipato alle 20.30 da una chiacchierata con il direttore de Il Tirreno Luigi Vicinanza e con lo scrittore Giampaolo Simi e il suo libro “”, un giallo il cui protagonista è un cronista. Modererà il giornalista Corrado Benzio.In tutto 20 date di cinema gratuito in spiaggia che andranno dal 30 giugno fino al 18 agosto. Molte delle proiezioni saranno anticipate da una cena organizzata dal bagno per “”, sottotitolo dato alla rassegna là dove alla proiezione verrà associata un’offerta a base di prodotti locali, sotto forma di cena ma anche di aperitivo.Dopo la serata inaugurale del 30 giugno al bagno Mascotte con “”, l’appuntamento successivo sarà il 5 luglio al bagno Balena di Viareggio con “” (4 premi Oscar nel 2015), il 7 luglio a La Pace di Viareggio con il cartoon tanto amato dalle bambine “” e l’11 luglio all’America di Forte dei Marmi con il grande classico “”, quindi il 14 luglio al Soleado di Marina di Pietrasanta con “”, una delle commedie più divertenti interpretate da Checco Zalone. Il 15 luglio si torna ad un cartoon ispirato ad un fumetto della Marvel “”, quindi di nuovo un classico intramontabile della Disney “” al Battigia a Lido il 18 luglio, di nuovo Checco Zalone e la sua simpatia il 20 luglio al Sirena di Lido in “”, il cartoon “” il 22 luglio a La Fenice a Forte, il 25 luglio la pellicola di Ridley Scott “” al Lelia di Viareggio (sette candidature all’Oscar nel 2016 e Golden Globe per il miglior film commedia o musicale), il 27 luglio la commedia “” al Perla a Lido, il 28 luglio il road movie diretto da Ben Stiller” allo Stella di Marina di Pietrasanta. In agosto CineMare Versilia prosegue mescolando film a cartoni animati. Così il 1 agosto all’Alcione di Forte potrete gustare il film ispirato al mondo degli chef “”, interpretato da Emma Thompson, Bradley Cooper, Riccardo Scamarcio, Uma Thurman. Quindi il capolavoro di Wes Anderson ispirato alle opere di Stefan Zweig “” il 3 agosto al Carducci di Forte, il 5 agosto il cartoon “” al Bonaccia di Forte, il 7 agosto “” all’Aretusa a Viareggio, il 9 agosto una pellicola che non conosce età ossia “” di Mel Brooks co-sceneggiato con Gene Wilder al bagno Cavallone di Lido. Si prosegue l’11 agosto con il film di Tim Burton “”, adattamento fantastico dal libro di Ransom Riggs ospitato dal bagno Florida di Marina di Pietrasanta. Quindi il 16 agosto “” al Bergamo di Lido e per finire il 18 agosto “” al King di Marina di Pietrasanta.