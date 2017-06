FUORIFUOCO - Vittoria Ghiotto, Andrea Meloni e Ada Visser sono i vincitori del bando

"La Fine, una Lacerazione" di Andrea Meloni



27/06/2017, 14:27

di Thiene (VI),di Torino edi Rovigo sono i 3 vincitori del bando, indetto dal. Il bando, riservato ai giovani fotografi in età compresa tra i 18 e i 31 anni, è nato con l’intento di accogliere e diffondere la produzione fotografica giovanile nelle sue molteplici accezioni, quali espressione artistica, documento visivo, progetto narrativo.La giuria, composta da Uliano Lucas, Marco Antonetto e Roberta Basano, ha individuato i tre vincitori tra le 65 proposte pervenute. Queste le motivazioni della giuria.I tre autori premiati si sono distinti per una buona padronanza del mezzo fotografico, sia sul piano tecnico che creativo, con tre progetti compiuti, dal messaggio efficace e coinvolgente.si inserisce in una consolidata tradizione di fotografia dei luoghi, leggendo gli spazi di vecchi palazzi in decadenza come proiezione del proprio stato d’animo, in fotografie capaci di comunicare una solitudine e un abbandono che non sono solo fisici ma anche emotivi.gioca con il tema dell’icona pop, dell’immagine e della rappresentazione, centrale nell’arte contemporanea, ponendo con ironia e abilità la questione dello scollamento tra volto e identità nelle immagini veicolate dai media del XX secolo. L’elaborazione digitale dei volti di alcune grandi dive del Novecento le trasforma in "cyberface" che estremizzano il carattere artificiale delle immagini dello Star System.costruisce infine un racconto fortemente legato alle estetiche della cinematografia contemporanea di genere noir, proponendo uno storyboard in cui le immagini comunicano con efficacia il carattere cruento e allucinato della storia narrata.I tre vincitori esporranno il loro progetto nel nuovo spazio espositivo della Bibliomediateca Mario Gromo, inaugurato in occasione della mostra fotografica TONALITA’ TANGIBILI. Peretti Griva e il pittorialismo italiano e realizzata grazie al contributo della Compagnia di San Paolo. Andrea Meloni, con il progetto ART OF DECAY, esporrà le sue foto da metà ottobre a fine dicembre2017."- sottolinea- "".Da metà gennaio a metà marzo 2018, sarà la volta di, con il progetto ICONS, mentreesporrà il suo progetto SICARIUS da inizio aprile a fine maggio 2018.Vista l’alta qualità dei progetti presentati, la commissione ha deciso di realizzare una mostra collettiva, da metà ottobre e fine dicembre 2018, che presenterà una selezione delle fotografie realizzate dai fotografi Francesca Condo, Helena Falabino, Maria Elisa Ferraris, Elena Ferrari, Mattia Gaido e Chiara Liverani.