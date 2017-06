LA VALIGIA DELL'ATTORE - Il programma dell'edizione 2017

La Valigia dell'Attore



27/06/2017, 12:23

Tra gli eventi culturali che in Sardegna animano l’estate, la quattordicesima edizione del Festival cinematograficosull’isola di La Maddalena, in programma dal 25 al 30 luglio prossimi. La manifestazione, dedicata al lavoro d'attore e intitolata a, è parte integrante del circuito di festival Le isole del cinema. Organizzata dall’Associazione Culturale Quasar e diretta da Giovanna Gravina Volonté e da Fabio Canu, ha portato all’attenzione del pubblico, le testimonianze dirette dei protagonisti più significativi del cinema italiano. Anche questa volta un calendario variegato: sei giorni di proiezioni, incontri di approfondimento, musica, performance artistiche e mostre. A presentarli sono come di consueto i critici cinematografici Enrico Magrelli e Boris Sollazzo e il professor Fabrizio Deriu.Il primo appuntamentoall’Arena La Conchiglia dove l’Associazione bandistica filarmonica Giuseppe Garibaldi darà il via all’evento con il concerto: le più celebri colonne sonore per il cinema. Sarà l’unica serata a pagamento e parte dell’incasso sarà devoluto all’organizzazione umanitaria Emergency Gruppo di La Maddalena che a fine concerto presenterà la proiezione dei cortometraggi, scritto da Cecilia Strada e narrato da Valerio Mastandrea. Jasmine Trinca, reduce dal premio come Migliore attrice all’ultimo Festival di Cannes nella sezione Un certain regard, presenterà il film di Sergio Castellitto, dove l’attrice (Premio Volonté 2015), recita accanto a Stefano Accorsi (Premio Volonté 2016).Gli altri ospiti di questa quattordicesima edizione: il primo incontro sarà con la celebre street artist Tina Loiodice, autrice della mostra live painting. L’artista sarà impegnata nei quattro giorni successivi alla realizzazione di due opere che progressivamente vedremo compiersi dal vivo. Tra i momenti clou della manifestazione, il circuito Le isole del cinema consegnerà il Premio Gian Maria Volonté 2017 all’eccellenza artistica di. Riondino è il protagonista del film che seguiràdel regista Marco Danieli premiato come Miglior regista esordiente ai David di Donatello e ai Globi d’oro 2017.L’attore e regista Pierluigi Giorgio presenterà il film documentarioda lui stesso interpretato e diretto: l’incredibile storia dell’artista francese Charles Lucien Moulin, singolare figura del realismo pittorico del ‘900. Primo ospite internazionale l’attore iranianouno degli interpreti del film in programma IL CLIENTE, opera di Asghar Farhadi che nel 2017 ha ottenuto l’Oscar come miglior film straniero. Sarà Karimi, che ha al suo attivo anche la conquista di un Orso d’Argento al Festival di Berlino, a raccontare i retroscena del premiato lungometraggio. L’attrice, premiata come Migliore attrice non protagonista negli ultimi due anni ai David di Donatello per la sue interpretazioni in Jeeg Robot e in Indivisibili, introdurrà la proiezione di, film di Edoardo De Angelis che ai David 2017 ha portato a casa ben sei statuette.All’insegna di poesia e letteratura, il reading di Luigi Lo Cascio: un omaggio alla poetica dei più grandi autori siciliani. Cultura ed espressività mediterranea anche nelle note del concertodella cantante e musicista Sighanda. Chiuderà il festival un altro ospite internazionale: Lou Castel, accompagnato da Fabienne Duszynski, insegnante di cinema presso l’Università parigina di Lille 3. L’attore parlerà della sua lunga carriera, un racconto affidato anche al documentario di cui è protagonistadel regista Pierpaolo De Sanctis. Per la sezione L’immagine e la memoria, un omaggio a Gian Maria Volonté e all’aiuto regista recentemente scomparsa Mimmola Girosi alla quale è dedicato il cortometraggiocon immagini gentilmente concesse dal Fondo Mario Canale e prodotto per l’occasione dall’Istituto Luce, con ricerche iconografiche di Rosellina D’Errico. Lou Castel chiuderà la serata con la presentazione della proiezione del film, film diretto da Damiano Damiani con Gian Maria Volonté, Lou Castel e Klaus Kinski.