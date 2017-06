CINEMA & Co. - Bando per 3 postazioni di coworking all’Officina delle Arti Audiovisive

27/06/2017, 11:09

Cinema & Co. è il bando per 3 postazioni di lavoro condivise all’interno dello spazio di coworking dell’Officina delle Arti Audiovisive (c/o Distretto del Cinema), indetto da Gruppo Scuola Coop. Soc. Onlus in collaborazione con il Comune di Parma.Il bando si prefigge l’obiettivo di far crescere tra i giovani la cultura collaborativa e sostenere l’occupabilità e l’imprenditorialità giovanile, dando l’opportunità di fruire gratuitamente per 60 giorni consecutivi di postazioni di lavoro all’interno di uno spazio in fase di avviamento e apertura alla cittadinanza.Lo spazio di coworking dell’Officina delle Arti Audiovisive, ubicato a Parma in Via Mafalda 17/a, è aperto a freelance, progettisti, professionisti e startuppers under 35 provenienti dal settore cinematografico e audiovisivo, la cui vicinanza fisica stimolerà continui scambi di idee, conoscenze ed esperienze. La condivisione di strumenti e reti e lo sviluppo di nuove progettualità e opportunità di impresa, favorirà la nascita di una vera e propria community collaborativa specializzata nel settore audiovisivo, un vivaio di idee e un centro per lo sviluppo delle competenze che offrano opportunità di crescita personale, professionale e lavorativa.Sarà possibile candidarsi dal 26 giugno al 31 luglio 2017.Per maggiori info, cliccare qui.