CATONE FILM FESTIVAL IV - La selezione ufficiale

02/07/2017, 08:08

Simone Pinchiorri



Questi i film selezionati alla quarte edizione del, in programma il 14 e il 15 luglio 2017:- Lost face di SEAN MEEHAN (14’ | Aus-Can | 2016)- Where have the flowers gone di SIN-HONG CHAN (06' | Cin | 2016)- Fantasia di TEEMU NIKKI (10’ | Fin | 2016)- Le grand jeu di AGNΘS VIALLETON (13’ | Fra | 2015)- Lune de miel dans l'Ouest di LAURENT ARDOINT e STEPHANE DUPRAT (15’ | Fra | 2017)- L’attente du premier pas di ELVIRA BARBOZA (05’ | Fra | 2016)- Les autres dιparts di CLAUDE SAUSSEREAU (13’ | Fra | 2016)- I am Sami di KAE BAHAR (15’ | Gbr | 2014)- Call of cuteness di BRENDA LIEN (04’ | Ger | 2017)- Kalanta di THANOS PSICHOGIOS (16’ | Gre | 2016)- A casa mia di MARIO PIREDDA (19’ | Ita | 2016)- Buffet di SANTA DE SANTIS e ALESSANDRO D'AMBROSI (17’ | Ita | 2016)- Contact 2.0 di JESSICA FURGIUELE (05’ | Ita | 2017)- Ego di LORENZA INDOVINA (14’ | Ita | 2016)- El DueloWeird! di FABIO SERPA (05’ | Ita | 2016)- Ferruccio storia di un robottino di STEFANO DE FELICI (06’ | Ita | 2017)- Giosefina di PI GRECO (07’ | Ita |2017)- Mostri di ADRIANO GIOTTI (15’ | Ita | 2016)- Polis Nea di PIERLUIGI FERRANDINI (16’ | Ita | 2017)- Ratzinger vuole tornare di VALERIO VESTOSO (09’ | Ita | 2016)- Timballo di MAURIZIO FORCELLA(17’ | Ita | 2016)- Uomo in mare di EMANUELE PALAMARA (15’ | Ita | 2016)- Chernobyl FRANCO DIPIETRO (19’ | Ita | 2016)- L'altra faccia della luna di LUCA CASERTA (14’ | Ita | 2016)- The maltese fighter di AREV MANOUKIAN (19’ | Mal | 2015)- 3 Gramos de fe di JOSΙ A. CAMPOS (14’ | Spa | 2017)- Matar al Presidente di PEDRO PACHECO ARLANDI (15’ | Spa | 2016)- Nerσn di RUBIN STEIN (13’ | Spa | 2017)- Titan di ALVARO GONZALEZ (12’ | Spa | 2015)- Swimming in the desert di ALVARO RON (17’ | Usa | 2016)- The secret world of foley di DANIEL JEWEL (12’ | GBR | 2014)- Gure hormek di LAS CHICAS DE PASAIK (15’ | SPA | 2016)- Through the pane di DAWN WESTLAKE (06’ | USA | 2015)- Carne e polvere di ANTONIO LA CAMERA (09’ | ITA | 2015)- Hormigas di RICCARDO CONTRINO (13’ | ITA | 2017)- Il giorno del muro di DANIELE GRECO (14’ | ITA | 2017)- Urban audio spectrum di MARINA SCHNIDER (03’ | GER-SVI | 2016)- Animal di LAURA ARENSBURG (06’ | ARG | 2016)- Walking cycle di WENHUA SHI (08’ | USA | 2016)- Santa Teresa di ALESSANDRO G. CAPUZZI ed EMANUELE DAINOTTI (12’ | ITA | 2017)- Appunti di viaggio di SILVIO PETRONZIO (07’ | ITA | 2017)- Pope with falling arms #2 di BLAS PAYRI (05’ | SPA | 2017)- El paisaje estα vacνo y el vacνo es paisaje di CARLA DE ANDRADE (15’ | SPA | 2017)- Gli occhi tuoi belli brillano di FEDERICA QUAINI (10’ | ITA | 2016)- Il paese dei sarti di FILIPPO FILETTI (19’ | ITA | 2017)